Twitter déploie des espaces payants payants, mais seulement pour certaines personnes pour l’instant

in

Twitter dit qu’il a commencé à déployer ses nouveaux espaces payants pour un certain nombre d’utilisateurs iOS, mais cela pourrait prendre un certain temps avant que tout le monde ait accès à la fonctionnalité.

Selon une série de tweets, Twitter déploie Ticketed Spaces pour les utilisateurs d’iOS dans le cadre d’une expérience, mais il espère “le faire bientôt parvenir à tout le monde”. Twitter dit que la raison de la prudence est simple : il veut s’assurer que la fonctionnalité fonctionne comme il se doit avant de la donner à tout le monde.

Les Espaces Tickets permettent aux utilisateurs de vendre l’accès à leurs Espaces. Les utilisateurs doivent avoir plus de 18 ans et avoir hébergé au moins 3 espaces au cours des 30 derniers jours pour pouvoir demander l’hébergement d’un espace payant. Ils devront également avoir au moins 1 000 abonnés. Les personnes hébergeant les espaces payants recevront 67% des recettes de leur espace, le reste constituant la part d’Apple et de Twitter.

nous voulons aider les gens qui créent des espaces sympas à gagner $$$. aujourd’hui, certains Hôtes pourront créer des Espaces Ticketés ! nous n’expérimentons sur iOS que pour l’instant, mais nous espérons le proposer à tout le monde bientôt. sachez que cela nous prend un peu de temps, mais nous voulons que ce soit le bon pour vous ! https://t.co/xc68yWkOim – Espaces (@TwitterSpaces) 26 août 2021

Twitter a commencé à demander aux gens de postuler pour faire partie du test Ticketed Spaces en juin, mais c’est la première fois que nous voyons la fonctionnalité déployée pour les utilisateurs. Les premiers rapports indiquent que cela semble bien fonctionner, bien que le nombre de testeurs soit limité.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

C’est bien sûr une autre fonctionnalité qui n’est disponible que via l’application Twitter officielle. Ce n’est peut-être pas la meilleure application iPhone pour lire des tweets, mais c’est vraiment le seul moyen d’accéder à des fonctionnalités comme celle-ci.

Avez-vous essayé un espace payant ? Faites-moi savoir comment cela a fonctionné pour vous dans les commentaires ci-dessous!

Serez-vous le meilleur ?

Niantic fait un pas pour arranger les choses, mais ce n’est pas suffisant

Niantic a fait face à un contrecoup majeur de la communauté Pokémon Go, mais a fait le premier pas vers l’amélioration de cette relation. Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire à Niantic, je reste prudemment optimiste quant au fait que nous avançons dans la bonne direction.