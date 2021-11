Twitter déploie des étiquettes améliorées pour la désinformation potentielle dans les tweets

Après avoir lancé un premier test de nouveaux formats d’alerte en juillet, Twitter déploie maintenant ses étiquettes améliorées pour la désinformation, avec des messages variables pour différents types d’éléments potentiellement trompeurs dans les tweets.

Comme vous pouvez le voir ici, les nouvelles étiquettes seront désormais affichées avec des messages et des couleurs d’alerte différents, afin de fournir plus de contexte et de mieux expliquer pourquoi chaque tweet a été signalé.

Twitter dit que ses balises initiales de désinformation, publiées en février de l’année dernière, ont été critiquées pour être trop petites et trop peu claires, c’est pourquoi il a été décidé de mettre à jour le format et de s’assurer qu’il fait sa part, dans la mesure du possible, pour informer les utilisateurs de allégations trompeuses qui n’enfreignent pas autrement ses directives.

Lors des tests effectués au cours des derniers mois, avec le format mis à jour disponible pour certains utilisateurs sur la version Web de l’application, les résultats ont été positifs :

« Lors de nos tests, le nouveau design a augmenté le taux de clics sur les étiquettes de 17 %, passant de 3 % à 3,5 %. Ce nombre peut sembler faible, mais dans de nombreux contextes, un taux de clics de 2 % est considéré comme exceptionnellement bon. Le nouveau design de l’étiquette a également réduit les parts de marché de 10 % et les mentions J’aime de 15 %. La réduction du partage et de l’engagement aide à empêcher le contenu trompeur de se propager sur Twitter.

Alors que Facebook a essuyé le plus gros des critiques concernant la propagation de la désinformation et de la manipulation sur les réseaux sociaux, Twitter a également joué un rôle, avec divers rapports de recherche montrant que les tendances de désinformation nuisibles proviennent souvent de la plate-forme, avant de se propager à d’autres réseaux.

Une grande partie de cela est attribuée à l’activité des bots – à la suite des élections américaines de 2016, par exemple, les chercheurs ont découvert « d’énormes réseaux de bots Twitter interconnectés » cherchant à influencer les discussions politiques, le plus grand comprenant quelque 500 000 faux comptes. Une enquête de Wired en 2019 a montré que les profils de bots dominaient les flux d’actualités politiques, les comptes de bots contribuant jusqu’à 60% de l’activité des tweets autour de certains événements majeurs, tandis qu’au début de l’année dernière, un réseau de bots Twitter s’est avéré répandre de la désinformation sur l’Australien crise des feux de brousse, amplifiant les théories du complot anti-changement climatique en opposition aux faits établis.

Parce que Twitter est plus petit, en ce qui concerne le nombre total d’utilisateurs, son influence est apparemment moins importante, mais bon nombre des consommateurs d’informations les plus engagés et des théoriciens du complot restent en contact avec les dernières mises à jour via tweet. Ils agrègent ensuite ces informations sur d’autres réseaux. Ainsi, bien que Twitter ne compte que 211 millions d’utilisateurs actifs par jour, contre 1,9 milliard pour Facebook, il joue toujours un rôle clé dans la diffusion des informations, à la fois positives et négatives.

C’est pourquoi il est important pour Twitter de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la désinformation potentiellement préjudiciable.

Bien sûr, la critique revient ensuite à savoir qui décide de la désinformation et de ce qui ne l’est pas, mais Twitter, en partenariat avec des groupes de vérification des faits, prend ici les bonnes mesures pour faire avancer ses alertes et ses efforts de vérification des faits.