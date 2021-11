Twitter déploie des MacBook Pro de pointe dans les équipes de développement d’applications

Twitter déploie des MacBook Pro haut de gamme avec la puce de silicium M1 Max d’Apple à tous ses ingénieurs iOS et Android pour le développement d’applications, ce qui représente une nouvelle poussée pour l’adoption des Mac de silicium Apple dans l’entreprise.



La nouvelle a été partagée par John Szumski, cadre supérieur chez Twitter pour les plateformes mobiles de l’entreprise. Dans un tweet, Szumski a déclaré que Twitter déploierait des MacBook Pro pleinement optimisés pour tous ses ingénieurs iOS et Android. Szumski a ajouté que les nouveaux Mac au silicium d’Apple montrent des améliorations significatives des performances de premier plan pour le développement d’applications de Twitter par rapport aux Mac Intel actuellement utilisés.

Je suis ravi de déployer des MBP M1 Max entièrement chargés à tous les ingénieurs iOS et Android de Twitter ! Nous constatons des améliorations à la fois des performances de pointe et de la limitation thermique qui affectent actuellement nos versions Intel. – John Szumski (@jszumski) 5 novembre 2021

Un ingénieur de Reddit a également partagé un sentiment similaire. Jameson, ingénieur du personnel chez Reddit, a déclaré que les nouveaux MacBook Pro avaient réduit de 50 % le temps de création de l’application Reddit, améliorant ainsi la productivité des ingénieurs. En décomposant le coût de déploiement des nouveaux MacBook Pro aux ingénieurs de Reddit, Jameson a déclaré : « Pour une équipe de 9, 32 000 $ d’ordinateurs portables permettront en fait d’économiser 100 000 $ en productivité par rapport à 2022 ».

Apple promet des améliorations considérables aux développeurs avec les nouvelles puces de silicium M1 Pro et ‌M1 Max‌ Apple. Selon les tests effectués par Apple, les puces CPU à 10 cœurs ‌M1 Pro‌ et ‌M1 Max‌ du grand MacBook Pro 16 pouces offrent des temps de construction Xcode 3,7 fois plus rapides que le MacBook Pro Intel i9 16 pouces à 8 cœurs. En termes d’efficacité énergétique et d’autonomie de la batterie, Apple affirme que les nouvelles puces permettent aux développeurs de « compiler jusqu’à quatre fois plus de code dans Xcode » sur une seule charge de batterie.

