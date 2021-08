Twitter déploie des mises à jour de conception, notamment une nouvelle police, des changements de couleur, etc.

Twitter a annoncé aujourd’hui une poignée de mises à jour de conception, toutes visant à améliorer l’expérience Twitter en termes d’accessibilité. Les modifications incluent une nouvelle police, des ajustements aux couleurs de l’interface, des boutons à contraste élevé, etc.

Le plus grand changement ici est une nouvelle police appelée Chirp, qui, selon la société, rend l’expérience Twitter « plus accessible, unique et centrée sur vous et sur ce dont vous parlez ». Twitter ajoute que tout le texte en langue occidentale s’aligne désormais à gauche, ce qui facilite la lecture lorsque vous faites défiler, tandis que les langues non occidentales restent inchangées.

Ensuite, Twitter dit qu’il a mis à jour sa palette de couleurs pour qu’elle soit “à contraste élevé et beaucoup moins de bleu”. Ce changement « attirera également l’attention sur les photos et les vidéos que vous créez et partagez ». La société a annoncé qu’elle lancerait bientôt d’autres nouvelles couleurs.

Twitter ajoute que les boutons sont également désormais à contraste élevé, y compris le bouton de suivi, pour aider les boutons importants à se démarquer davantage.

Dernièrement:

Nous avons nettoyé beaucoup de désordre visuel. Il y a moins de fonds gris et de lignes de séparation inutiles. Nous avons également augmenté l’espace pour rendre le texte plus facile à lire. Ce n’est que le début de mises à jour plus visuelles alors que Twitter devient plus centré sur vous et ce que vous avez à dire !

Ces modifications apportées à l’interface Twitter sont déployées à partir d’aujourd’hui sur iOS, Android et le Web. Voyez-vous la nouvelle police Twitter sur vos appareils ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !

