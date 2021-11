Twitter déploie la recherche de profil auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs, un moyen plus simple de rechercher les tweets d’un utilisateur spécifique

C’est un ajout pratique – aujourd’hui, Twitter a étendu le déploiement de son option de recherche sur profil, qui vous permet d’effectuer une recherche par mot-clé de tweets d’un utilisateur spécifique, directement à partir de sa page de profil.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, maintenant, lorsque vous appuyez sur l’icône de la loupe en haut à droite du profil, vous pouvez rechercher spécifiquement les tweets de ces utilisateurs, avec le qualificatif de recherche supplémentaire automatiquement intégré à votre recherche.

Ce qui, fonctionnellement, n’est pas différent de la saisie manuelle de la poignée de la même manière ou de l’utilisation des filtres de recherche avancés de Twitter pour trouver les tweets passés de quelqu’un. Mais cela facilite un peu les choses et, comme indiqué, cela pourrait être un ajout pratique à votre processus de tweet.

Mais cela pourrait aussi faciliter la recherche d’anciens tweets douteux de quelqu’un. En tant que tel, le moment est peut-être venu de vérifier à nouveau vos anciennes prises de Twitter, au cas où quelqu’un aurait envie de rechercher certains mots-clés sur vos inférences passées.

Twitter a testé l’option de recherche de profil au cours des derniers mois, certains utilisateurs l’ayant récemment mis en évidence lors des tests.

Mais maintenant, il semble avoir obtenu un déploiement beaucoup plus large, de nombreux utilisateurs de Twitter notant le changement.

Nous avons demandé à Twitter plus d’informations sur l’option et le déploiement étendu, et nous mettrons à jour ce message si/quand nous avons des nouvelles. Mais pour le moment, il semble que si vous mettez à jour l’application Twitter, vous le verrez sur les profils, rationalisant ainsi votre processus de découverte de tweets.