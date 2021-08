Twitter déploie un nouveau design sans encombrement et introduit la police propriétaire Chirp

La société basée à San Francisco a annoncé les changements sur son compte officiel Twitter Design

Le géant des médias sociaux Twitter a apporté plusieurs modifications à son application téléphonique et à son site Web pour lui donner un aspect épuré et le rendre plus simple à utiliser. Twitter vise à rendre la plate-forme plus « accessible, unique et ciblée » pour ses utilisateurs avec les changements de conception.

Twitter a introduit une nouvelle police appelée Chirp. Initialement introduite en janvier, la famille de polices mélange les styles grotesque européen et gothique américain. Il intègre également quelques bizarreries faites à la main à partir de premiers spécimens de gravure sur bois.

La société déploie la police Chirp pour tous les utilisateurs Web, Android et iOS. Twitter utilisait auparavant des polices telles que SF Pro, Helvetica Neue et Roboto. Chirp est la première police de caractères exclusive de la société et elle espère que la police sera nette et lisible, mais apportera également de la personnalité et du caractère distinctif. La fonte a été développée avec la fonderie suisse Grilli Type Foundry.

Twitter a également mis à jour les couleurs de l’interface pour offrir plus de contraste et la rendre moins bleue. Le géant des médias sociaux espère que le changement attirera davantage l’attention sur les photos et les vidéos partagées sur la plate-forme. Twitter a annoncé son intention d’offrir de nouvelles options de palette et introduira sous peu de nouvelles options de couleur.

De plus, Twitter introduit de nouveaux boutons à contraste élevé pour les « actions les plus importantes ». Le bouton « Suivre » a également été modifié – désormais de couleur noire – pour aider les utilisateurs à voir les actions entreprises en un coup d’œil. Le fond gris a également été réduit, tandis que certaines lignes de séparation inutiles ont été supprimées. Twitter a également augmenté l’espace entre les textes pour une lecture facile.

