Twitter dit avoir vu une augmentation de 600% du nombre moyen de tweets quotidiens autour de COVID-19 lors de la deuxième vague de coronavirus en Inde

Twitter Inde : Twitter a partagé des informations clés concernant les tweets liés au coronavirus que la plate-forme de microblogging a vu pendant la deuxième vague de la pandémie en Inde entre le 1er avril et le 31 mai. En comparant les tweets liés au COVID-19 au cours des mois de février et mars avec ceux de En avril et mai, Twitter a constaté une augmentation de 600 % du nombre moyen de tweets quotidiens liés au COVID-19 sur la plate-forme, ce qui signifie que le nombre moyen de tweets quotidiens liés à la pandémie en avril-mai était sept fois supérieur à celui de février- Période de mars. Non seulement cela, mais le soutien et le partage d’informations entre les personnes sur les requêtes liées à COVID-19 ont augmenté de 50%. La société a également constaté que les tweets des professionnels de la santé partageant des informations en avril-mai étaient 1,5 fois supérieurs à ceux de la période précédente.

Les tweets qui ont demandé ou fourni une aide médicale au cours de la deuxième vague ont augmenté d’un énorme 1958%, ce qui est un chiffre doux-amer, car s’il montre à quel point de plus en plus de personnes se sont mobilisées pour aider les autres, cela nous ramène également face à face avec le dans quelle mesure la deuxième vague a touché le pays. Le hashtag COVID19 a été tweeté 77% de plus pendant la vague, a ajouté Twitter. Alors que le hashtag Plasma a connu une augmentation de 834%, l’utilisation du hashtag SOS a augmenté de 152%. Les tweets autour de la vaccination ont également considérablement augmenté, les tweets contenant des hashtags vaccination et vaccin ayant augmenté de 246%, indiquant une augmentation des conversations autour de la sensibilisation et de la disponibilité des vaccins.

Les informations authentiques et précises fournies par des experts, des responsables gouvernementaux, des professionnels de la santé et des épidémiologistes utilisant divers hashtags autour des mises à jour concernant le coronavirus ont augmenté de 916%, a ajouté Twitter. Non seulement cela, mais Twitter a déclaré qu’il avait également vu plusieurs personnes collecter des fonds à diverses fins pendant la pandémie, car les conversations autour de la collecte de fonds en avril-mai étaient huit fois supérieures à celles de février-mars.

Les hashtags et les conversations autour de la santé mentale ont également continué d’être importants, car ces messages ont augmenté de 153%.

