Twitter dit que vous ne pouvez pas publier les médias de quelqu’un sans son consentement

Twitter a annoncé une mise à jour de sa politique d’informations privées qui inclut désormais des photos et des vidéos. La politique interdit désormais le partage de « médias de particuliers sans la permission de la ou des personnes représentées ».

Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais signaler des médias qui les représentent sans leur consentement.

La nouvelle règle étend la politique de Twitter qui interdit la publication d’informations privées sur des personnes telles que des numéros de téléphone et des adresses, mais va encore plus loin. La société affirme que la nouvelle règle protège davantage les utilisateurs contre le harcèlement et les abus potentiels et contribue à faire de la plate-forme un endroit plus sûr pour les individus.

Dans le billet de blog, Twitter indique que l’utilisateur représenté ou un représentant autorisé doit signaler ledit média pour qu’il soit supprimé. « Lorsque nous sommes informés par des personnes représentées, ou par un représentant autorisé, qu’elles n’ont pas consenti à ce que leur image ou vidéo privée soit partagée, nous la supprimerons. »

Twitter assure qu’il évaluera le contexte du média qui a été signalé pour déterminer s’il enfreint ou non la règle. Cela signifie qu’il existe une zone grise potentielle lors de la décision de supprimer du contenu, qui peut être lié à des sujets de discours public ou même à la satire tels que les mèmes. Cependant, cela introduit des incertitudes quant à l’application de la politique.

À cet effet, Twitter dit qu’il examinera si les médias « ajoutent de la valeur au discours public, sont partagés dans l’intérêt public ou sont pertinents pour la communauté ».

Nous reconnaissons qu’il existe des cas où les titulaires de compte peuvent partager des images ou des vidéos de particuliers dans le but d’aider une personne impliquée dans une situation de crise, comme à la suite d’un événement violent, ou dans le cadre d’un événement digne d’intérêt en raison de l’intérêt public valeur, et cela pourrait l’emporter sur les risques pour la sécurité d’une personne.

Les utilisateurs peuvent également avoir la possibilité de faire appel s’il s’avère que leurs médias enfreignent initialement la règle, bien que nous ayons contacté Twitter pour obtenir des éclaircissements à ce sujet.

Un porte-parole de Twitter a déclaré à The Verge dans un communiqué que la règle générale pour les médias est que « si cela est disponible et facilement accessible depuis Twitter, nous n’allons pas prendre de mesures sur Twitter ».

La mise à jour de la politique intervient juste après que l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé qu’il avait démissionné.

