Twitter donne un aperçu de sa dernière vérification Ethereum NFT: rapport

Twitter donne un aperçu de la dernière fonction de vérification Ethereum NFT qui comprend une maquette du portefeuille MetaMask basé sur ETH, alors lisons-nous plus à ce sujet dans les dernières nouvelles d’Ethereum aujourd’hui.

Twitter a annoncé la semaine dernière que la société travaillait sur une vérification NFT. Maintenant, Twitter donne un aperçu de sa fonctionnalité et un ingénieur logiciel de la société a partagé un aperçu de la fonctionnalité. L’élite de Twitter se moque ou convoite la coche bleue sur son profil qui vérifie à la fois l’authenticité du compte et se sépare du reste. Mais qu’on le veuille ou non, la vérification Twitter arrive pour les NFT et les jetons numériques qui représentent la propriété des actifs réels ou virtuels. Le développeur de la société a partagé quelques aperçus préliminaires et expérimentaux des fonctionnalités.

Comme promis, voici la première expérience. Les retours et idées sont les bienvenus https://t.co/TDyhibCXfG pic.twitter.com/2ifru9T2Pa – Mada Aflak (@af_mada) 29 septembre 2021

L’ingénieur logiciel Twitter Mada Aflak a montré une démo rapide où une personne cliquerait sur son avatar et sélectionnerait le NFT dans son portefeuille crypto. Après avoir téléchargé leurs NFT sur OpenSea, le marché populaire des objets de collection, ils peuvent mettre le NFT dans leur avatar et le compléter avec une coche bleue pour montrer qu’ils sont les vrais propriétaires de l’image.

Aflak a souligné qu’il ne s’agissait que d’une maquette expérimentale et elle a sollicité de nombreuses questions et suggestions des utilisateurs, mais il s’agit d’un pas en avant passionnant pour la fonctionnalité. NFTS est devenu assez proche de la monnaie sociale alors que les adeptes de l’ETH et d’autres chaînes de blocs de contrats intelligents ont commencé à publier leurs biens numériques sous forme de photos de profil. Cependant, la nature des NFT, dont beaucoup sont des JPEG, signifie que n’importe qui peut copier et coller le NFT de quelqu’un d’autre dans sa propre image de profil, car nous avons déjà vu de faux comptes Vitalik Buterin.

La fonctionnalité NFT de Twitter devrait résoudre ce problème, mais tout le monde ne pense pas que cela aidera. Les maximalistes de Bitcoin avec Blockstream ont écrit :

“L’authentification NFT de Twitter semble incroyablement facile à vaincre et se transformera simplement en une pile de différends qui seront finalement résolus par une personne de Twitter dans une cabine quelque part, prouvant la” centralisation, mais avec plus d’étapes “meme que nous avons appris à connaître et l’amour de l’ETH.

Jack Dorsey, PDG de Square

Bien qu’il soit difficile de tirer la conclusion d’une maquette vidéo, on ne sait toujours pas à quel point l’entreprise est engagée à créer des outils pour les utilisateurs d’Ethereum d’où proviennent la plupart des NFT. Dorsey est un partisan de Bitcoin et il est opposé à Ethereum en disant qu’il n’investirait jamais dans celui-ci. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, la dirigeante Esther Crawford a fait tout son possible pour éviter de dire Ethereum :

“En permettant aux gens de connecter leurs portefeuilles Bitcoin, ils peuvent suivre et présenter leur propriété NFT sur Twitter.”

DC Forecasts est un leader dans de nombreuses catégories d’actualités cryptographiques, s’efforçant d’atteindre les normes journalistiques les plus élevées et respectant un ensemble strict de politiques éditoriales. Si vous êtes intéressé à offrir votre expertise ou à contribuer à notre site d’actualités, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected]