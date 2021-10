Twitter éclate alors que le nom de Yung Miami laisse tomber Diddy dans ‘Rap Freaks’

Yung Miami a de nouveau déclenché des rumeurs avec Diddy après avoir nommé le rappeur « Bad Boy For Life » dans son nouveau single enfumé, « Rap Freaks ». Avec Diddy, la star de « City Girls » a mentionné Funkflex, Moneybagg Yo, Lil Durk, India, Tom Brady et plus encore.

Les paroles de Diddy attirent particulièrement l’attention sur les réseaux sociaux.

Miami a rappé dans la chanson: « Je suis vraiment jolie et siddity, j’ai pris un jet pour une île privée avec un rendez-vous avec Diddy! »

Le nom de Yung Miami laisse tomber Diddy dans ‘Rap Freaks’, les paroles explorées

Les paroles de « Rap Freaks » de Yung Miami, en particulier le passage sur « Diddy », font craquer Twitter. Miami évoque la tristement célèbre référence au ‘cafard’ et rappe: «J’aime les mauvais garçons, pas de putain de merde, Diddy me laisse te le mettre au visage comme des cafards (comme ça).

« Et endort ton riche cul, buenas noches (Bonne nuit, négro, hahaha, nuit, nuit, haha) », dit-elle avant d’aller à l’outro.

Alors que les rumeurs de rencontres entre Yung Miami et Diddy ont éclaté sur Internet plus d’une fois, en particulier avec le téléchargement par Miami du clip « maintenant supprimé » de quelqu’un qui ressemblait à Diddy, les internautes se demandent s’il s’agit d’une confirmation officielle du brassage des rappeurs. romance.

Écoutez la chanson ci-dessous.

Twitter réagit à l’abandon du nom de Yung Miami « Diddy »

Certains utilisateurs de Twitter ont qualifié Diddy de laisser tomber le nom de Miami comme une « technique de marketing » intelligente, tandis que d’autres ont trouvé la référence aux cafards hilarante.

Un utilisateur a posté: « Btw Yung Miami a dit cela parce que Diddy a tweeté sur la façon dont il s’était réveillé avec 15 cafards sur le visage et elle a dit » Je vais mettre ton riche ** pour dormir, Buenas Noches « comme dans « bonne nuit » aussi drôle que il est. c’est un peu intelligent, vous tous.

Un autre a écrit : » Yung Miami a eu Megan Thee Stallion cacklin parce qu’elle a fait rimer » cafards » avec » Buenas Noches » sur son single solo #RapFreaks «

« Yung Miami a fait rimer « cafards » avec « Buenas Noches ». Cela seul m’a amené à tout remettre en question », a tweeté un troisième utilisateur.

btw yung miami a dit cela parce que diddy a tweeté comment il s’était réveillé avec 15 cafards sur le visage et elle a dit « je vais endormir ton cul riche, buenas noches » comme dans « bonne nuit » aussi drôle que cela soit. c’est un peu intelligent vous tous. – tay ³³³ (@plainpotatotay) 29 octobre 2021

Parlons d’un génie du marketing ! @YungMiami305 – » ROAD TO QC » OUT MAINTENANT (@DevonPatek) 28 octobre 2021

yung miami a fait rimer « cafards » avec « buenas noches ». cela seul m’a fait remettre en question tout. – tay ³³³ (@plainpotatotay) 29 octobre 2021

