Twitter élimine aujourd’hui la fonction qui a attiré votre attention mais qui n’a jamais été utilisée | La technologie

Les flottes décèdent et disparaissent de Twitter après quelques mois au cours desquels elles ont à peine eu un impact.

En novembre dernier, nous vous annoncions l’arrivée des Fleets sur Twitter. Ce fut l’un des lancements avec lesquels le réseau social J’ai voulu étendre l’offre aux utilisateurs, une nouvelle approche qui visait également à révolutionner Twitter avec d’autres nouveautés qui n’ont pas réussi non plus.

Aujourd’hui, nous parlons des flottes, mais nous ne pouvons pas oublier les tuis avec voix qui ont également été créés en 2020 et dont l’utilisation a été plus que résiduelle pendant tout ce temps, même s’il convient de noter qu’ils n’ont pas occupé cet espace dans la partie supérieure. de l’application. Mais la chose importante en ce moment sont les flottes qui disparaissent aujourd’hui.

Les flottes n’étaient pas vraiment une nouveauté non plus, et dès le premier instant, ils se sont liés aux histoires d’Instagram en donnant la possibilité de partager de courtes vidéos qui ont été maintenues en ligne 24 heures avant de disparaître. Lors de la saisie de l’application, ils pouvaient être trouvés en haut et étaient généralement rares et avec peu de contenu intéressant.

La plupart des flottes étaient images de tweets partagées par les utilisateurs, exactement le même que vous pourriez lire sur la chronologie. Peu ont téléchargé des images et encore moins les ont utilisées avec des vidéos comme cela se fait habituellement sur Instagram. Cela les a amenés à cesser de regarder en général.

Il suffisait d’observer le retentissement des Flottes pour constater que ils étaient à peine ouverts par quelques utilisateurs. Tout cela en a fait une partie presque inutile de Twitter et il y a un mois, il a été annoncé qu’ils disparaîtraient.

nous supprimons les flottes le 3 août, nous travaillons sur de nouvelles choses nous sommes désolés ou vous êtes les bienvenus – Twitter (@Twitter) 14 juillet 2021

Twitter a annoncé le mois dernier qu’ils supprimeraient les flottes de l’application le 3 août aujourd’hui. vous pouvez donc jeter un œil à ceux qui ont été partagés avant que la fonctionnalité ne soit directement supprimée.

Bref, les flottes ont été une proposition qui part quelques mois après le lancement et qui a échoué incontestablement. Changer un réseau social et la perspective que les utilisateurs en ont est plus que compliqué.