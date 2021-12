Twitter en 2021 : de Spaces à Twitter Blue, les principales fonctionnalités qui ont fait les gros titres

Récapitulatif Twitter 2021 : Twitter a publié son récapitulatif pour l’année 2021, nous donnant un aperçu des décisions clés qu’il a prises concernant l’ajout (et la suppression) de fonctionnalités de la plate-forme. L’année a vu de nombreuses fonctionnalités ajoutées par le site de microblogging et certaines ont même été supprimées. Des fonctionnalités de monétisation ont été annoncées, tout comme Spaces – la réponse de Twitter à Clubhouse. Pendant ce temps, Twitter a supprimé Periscope ainsi que Fleets. Jetons un coup d’œil à ce que 2021 signifiait pour Twitter !

Fonctionnalités Twitter ajoutées en 2021

Le site de microblogging a lancé une fonctionnalité appelée Birdwatch, qui est encore en phase de test sur Android et iOS. La fonctionnalité est destinée à permettre aux utilisateurs d’ajouter des notes utiles aux publications qui pourraient être trompeuses. Il s’agit d’une fonctionnalité collaborative, et les personnes impliquées dans la phase pilote peuvent présenter un contexte qui pourrait être utile par rapport au tweet pour que les autres utilisateurs puissent le voir afin que la désinformation puisse être contrecarrée. Une section distincte, à savoir Birdwatch, a été ajoutée à cet effet sur Twitter.

En dehors de cela, le concurrent très attendu de Clubhouse, Spaces a été lancé par Twitter. Intégrée à la plate-forme, la fonctionnalité permet à plusieurs utilisateurs de tenir des conversations audio en direct sur Twitter, Spaces cherchant désormais également à obtenir une fonctionnalité de type podcast pour permettre aux utilisateurs d’écouter des enregistrements de discussions.

Des astuces ont également été ajoutées sur Twitter, grâce auxquelles les utilisateurs peuvent donner des pourboires à leurs comptes Twitter préférés pour les soutenir. La plate-forme permet aux utilisateurs de payer des pourboires à l’aide de passerelles telles que PayPal, Razorpay, etc., et en septembre, elle a également permis aux utilisateurs de payer avec Bitcoin.

Cependant, ce qui a attiré beaucoup d’attention cette année, c’est le retour de la vérification du compte ! Twitter a lancé une nouvelle application de vérification grâce à laquelle les utilisateurs de six catégories pourraient rechercher le badge de vérification sur le site.

Twitter Blue a également été lancé par la société. Il s’agit d’un service d’abonnement qui permettrait aux utilisateurs qui paient un abonnement d’accéder à certaines fonctionnalités premium comme la possibilité d’annuler des tweets et de lire des articles de presse sans les publicités, etc.

Ticketed Spaces a également été déployé par Twitter pour permettre aux créateurs de générer des revenus à partir de leurs salles audio en direct, en facturant un prix de billet à ceux qui souhaitent se connecter à la salle.

Les étiquettes de désinformation ont également été mises à jour sur Twitter cette année avec une nouvelle étiquette de conception fournissant plus de contexte aux utilisateurs quant aux raisons pour lesquelles un tweet peut être trompeur.

Alors que Twitter Blue est un service d’abonnement pour augmenter les revenus de Twitter, la plate-forme a également déployé Super Follows pour fournir aux fournisseurs de contenu leurs propres abonnements. Super Follows permet aux utilisateurs d’offrir du contenu premium aux utilisateurs qui choisissent de payer des frais d’abonnement au créateur.

Des sous-titres automatiques ont également été déployés par Twitter ce mois-ci pour prendre en charge 37 langues. Cependant, comme la plateforme n’a pas encore mis en ligne la fonctionnalité de traduction, les sous-titres s’affichent dans la langue de l’appareil à partir duquel la vidéo a été publiée. Ces sous-titres s’affichent automatiquement sur les vidéos dont le son est coupé sur les appareils Android et iOS, et les utilisateurs de bureau, quant à eux, peuvent les activer et les désactiver.

Le service Revue a également été acquis par Twitter cette année pour permettre aux écrivains de diffuser facilement leur travail sur Twitter en lançant et en publiant des newsletters éditoriales.

Fonctionnalités supprimées par Twitter en 2021

Alors que beaucoup de choses se sont passées sur Twitter en termes de nouvelles fonctionnalités et d’expérience utilisateur améliorée en 2021, Twitter a également dû abandonner certaines fonctionnalités.

Le premier d’entre eux est Periscope, qui a été fermé en mars de cette année. Twitter avait acheté Periscope en 2015, mais au cours des dernières années, l’utilisation de la fonctionnalité était en baisse continue alors qu’elle nécessitait encore un coût de support élevé.

La fonction de recadrage automatique a également été supprimée pour de bon. Avec cette fonctionnalité supprimée, Twitter n’a plus recadré une image dans le tweet affiché sur la chronologie d’un utilisateur, lui donnant une vue correcte de l’image. Cela signifie qu’au lieu qu’une image soit recadrée à un rapport particulier dans le tweet d’affichage de la chronologie, l’image se rétrécit à un rapport hauteur/largeur approprié afin que l’image entière soit visible sous une forme plus petite avec le tweet.

Les flottes, similaires à Instagram Stories, ont été lancées en 2020. Cela fonctionnait de la même manière et apparaissait au même endroit sur la chronologie que sur Instagram. Cependant, la fonctionnalité n’a pas réussi à décoller, et donc, en août, Twitter l’a débranchée et l’a laissée partir pour de bon.

