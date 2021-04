Twitter enregistre une croissance du nombre d’utilisateurs actifs au milieu des discussions sur la pandémie de COVID-19

2020 a été une année difficile, mais les entreprises ont tout de même la possibilité de se développer encore plus. Twitter a partagé aujourd’hui ses résultats du premier trimestre 2021, et le réseau social a enregistré une augmentation significative du nombre d’utilisateurs actifs l’année dernière. La raison principale pourrait être liée aux discussions sur la pandémie de COVID-19.

La société a clôturé 2020 avec une moyenne de 199 millions d’utilisateurs actifs par jour, soit près de 20% de plus par rapport aux 166 millions d’utilisateurs actifs en 2019. Le réseau social a connu une croissance plus expressive en dehors des États-Unis, les utilisateurs internationaux passant de 133 millions au premier trimestre de l’exercice 2020 à 162 millions maintenant.

Les revenus de Twitter pour le premier trimestre 2021 s’élevaient à 1,04 milliard de dollars, en hausse de 28% en glissement annuel. L’année dernière, Twitter avait perdu 8 millions de dollars par rapport aux résultats précédents. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré dans une note aux investisseurs que la croissance était «tirée par les améliorations continues des produits et par une conversation mondiale sur l’actualité».

Comme l’a noté Engadget, la dernière fois que Twitter a publié le nombre moyen d’utilisateurs actifs quotidiens sur le réseau social, c’était il y a environ un an, lorsque les événements de la pandémie COVID-19 sont devenus plus intenses dans le monde. Ceci, combiné aux élections américaines, a probablement incité plus de personnes à rejoindre Twitter.

Entre la pandémie en cours et un cycle électoral complètement insensé aux États-Unis, il n’est pas surprenant que Twitter se soit bien comporté. La société semble prospérer lorsqu’il y a beaucoup d’événements polarisants sur lesquels les gens peuvent se disputer, et il ne fait aucun doute que cela résume assez bien 2020.

Pour cette année, Twitter a travaillé sur encore plus de façons de gagner plus d’argent, y compris un service payant «Super Follow» qui donnera aux utilisateurs l’accès à du contenu exclusif de créateurs grâce à un abonnement mensuel.

