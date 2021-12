Twitter entre dans la liste des défaillants du Trésor dans laquelle suivent Ancelotti et Falcones

27/12/2021

Le à 13:50 CET

Agustí Sala

Twitter, parmi les personnes morales, est l’une des nouveautés de la liste des défaillants auprès du Trésor publiée par l’Agence des impôts, avec 800.000 euros. Dans cette liste se trouvent l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, avec 1,4 million ; et l’écrivain Ildefonso Falcones, avec 1,3 million, en plus d’entreprises comme Martinsa Fadesa, avec 25 millions.

Comme nouveauté, le plafonnement solidaire des dettes et des pénalités figurer dans la liste est passé d’un million à 600 000 euros en attente au 31 août dernier. Outre les principaux débiteurs, il comprend les leaders de la solidarité. En juin dernier, par exemple, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti et l’écrivain Ildefonso Falcones.

À la suite des changements, le nombre total de débiteurs s’élève à 7 277, 88 % de plus que celui publié en juin 2021, car cette fois, non seulement un montant inférieur a été incorporé comme nouveauté, mais aussi les co-responsables de la dette. les cas les plus courants sont ceux qui ont collaboré à la dissimulation ou à la fraude, ceux qui ont enfreint les ordonnances de saisie ou ceux qui ont été des collaborateurs actifs à la réalisation d’une infraction fiscale. Une fois les données homogénéisées, le nombre de débiteurs serait de 3 439, -11% par rapport à la liste précédente.

Dans le montant total de la dette à publier (18 232 millions), il y a des montants duplicités également en raison de l’inclusion des dérivations de responsabilité conjointe. En soustrayant les doublons, le montant en attente de publication serait de 15 200 millions d’euros ; il y a donc 3 milliards d’euros en double.

À deux reprises

Le montant total de la dette dépasse les 18 232 millions par rapport aux 14 100 millions de la liste publiée en juin dernier, soit une augmentation de 29,4 %. Les montants correspondant à les débiteurs qui n’apparaissent que comme débiteur principal s’élèvent à 9 031 millions ; ceux qui apparaissent uniquement comme débiteur responsable, 1 336 millions et ceux qui semblent remplir les deux conditions : être à la fois le débiteur principal, ainsi qu’un débiteur responsable envers lequel la dette a été contractée auprès d’un autre mandant : 7 865 millions

Sur le total des débiteurs, 1 367 sont des particuliers avec une dette de 2 081 millions, contre 312 pour un montant de 673 millions d’euros dans la liste précédente ; Oui 5 910 personnes morales pour un montant de 16 150 millions d’euros (Ils étaient 3 557 pour le montant de 13 426 millions d’euros dans la liste précédente).

Sur le montant total, plus de 7 200 millions d’euros (40 %) correspondent à des dettes dans un Procédure d’insolvabilité (2 176 débiteurs, 30 % du total) et, par conséquent, il s’agit d’une dette affectée par un processus dans lequel le les possibilités de recouvrement efficace des créances sont limitées pendant que le processus de faillite lui-même dure. Dans la liste précédente, la proportion était plus élevée : un peu plus de 7 270 millions d’euros (51 %) ; plus de 1 696 débiteurs, 44% du total.

Co-responsabilité

Sur le total des débiteurs figurant sur la liste à publier en décembre 2021, pour 3 587 débiteurs principaux, des dérivations de responsabilité subsidiaire ou solidaire ont été faites à des tiers autres que le débiteur principal pour un montant de plus de 6 440 millions (équivalent à 35 % du montant total de la dette inclus dans la liste). Ces actions influencent la prorogation du délai de recouvrement desdites créances.

Au total, 585 débiteurs ne figurent plus dans la liste des débiteurs à publier en décembre 2021 après avoir figuré en juin 2021, c’est-à-dire que déposer la liste, pour un montant de 1 901 millions d’euros. La radiation de la liste peut être due aussi bien à l’annulation totale ou partielle des créances faisant l’objet de la publication, qu’à l’obtention d’un report ou d’une suspension de créance avant la date de collecte des données.

Du fait, fondamentalement, de l’élargissement du périmètre de publication, un total de 3 993 débiteurs figurent dans la liste des débiteurs à publier en décembre 2021 et ne figuraient pas dans la liste publiée en juin 2021, c’est-à-dire que entrer dans la liste. Le montant de la dette s’élève à 5 737 millions d’euros.

Tout au long de 2021, un total de 1 274 débiteurs qui avaient des dettes impayées à fin 2020 et pour lesquels ils ont été publiés dans la septième liste le 30 juin, ont tiré des revenus de ces dettes pour un montant de 268 millions d’euros. En revanche, il y a eu des recettes de 101 millions correspondant à des débiteurs qui ont évité de figurer dans la huitième liste à paraître en décembre 2021.

Ces débiteurs se trouvaient dans l’une de ces deux situations et devaient être sélectionnés pour publication, mais dans les semaines précédant la date de collecte des données, le 31 août, ils ont saisi des montants suffisants pour ne pas figurer sur la liste ou ont été sélectionnés, mais ont été acceptés. la modification de l’article 95bis du code général des impôts, qui permet de ne pas figurer sur la liste si un revenu plein et entier des créances pour lesquelles elles seraient publiées avant l’expiration du terme des allégations est effectué.