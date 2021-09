Twitter essaie d’ajouter des images plus grandes sur le TL

in

09/09/2021 à 09:35 CEST

SPORT.es

Twitter teste de nouvelles modifications sur la façon dont les photos et les vidéos apparaissent dans son application, plus proche de la façon dont les images apparaissent sur d’autres services tels qu’Instagram. La nouvelle fonctionnalité étendra les médias visuels intégrés dans les tweets pour remplir toute la largeur d’un écran de téléphone mobile. Actuellement, les images sont en retrait à côté de la photo de profil d’un utilisateur et prennent beaucoup moins de place à l’écran.

Twitter a déclaré que le nouveau design, qui est testé sur iOS mais pas Android, cela donnerait aux médias “plus d’espace pour briller”. Des changements expérimentaux sont en cours pour stimuler la création et la consommation de contenu qui interviennent au milieu du lancement du service d’abonnement de Twitter pour les utilisateurs dédiés – Twitter Blue.

Au cours du dernier mois, Twitter a lancé de nombreuses fonctions, tous actuellement en test. Si à la fin ils finissent par accepter et intégrer l’application pour tous les utilisateurs, le réseau social donnera un changement soudain dans sa mécanique.