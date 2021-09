Twitter est configuré pour permettre aux utilisateurs d’ajouter des adresses Bitcoin et Ethereum aux profils ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Les indications que la plate-forme de micro-blogging Twitter est sur le point de porter l’adoption de la crypto-monnaie à de nouveaux sommets avec ses fonctionnalités à venir se renforcent. Selon une source divulguée, une version bêta récemment publiée de l’application mobile de la plate-forme intégrera le pourboire non seulement avec Bitcoin mais également avec Ethereum.

Des captures d’écran partagées par Alessandro Paluzzi, un développeur mobile, montrent l’interface utilisateur de Twitter avec des options pour ajouter des adresses de portefeuille de réception Ethereum et Bitcoin. Dans le tweet, il a déclaré que Twitter travaillait pour permettre aux utilisateurs d’ajouter des adresses Bitcoin et Ethereum à leurs profils en utilisant la fonction “Tip Jar” de l’application.

Paluzzi a également été à l’origine de captures d’écran soutenant l’intégration récente de Bitcoin Lightning Network via Strike. Alors qu’il avait déjà été dit que l’intégration de Bitcoin se ferait via Strike, un portefeuille Bitcoin qui prend en charge l’envoi et la réception de la crypto-monnaie sur le réseau Lightning, il précise qu’il n’était pas nécessaire de lier un compte Strike pour utiliser la nouvelle fonctionnalité.

Le développeur qui a révélé qu’il ne travaillait pas pour Twitter prétend avoir procédé à l’ingénierie inverse de la version bêta de l’application iOS de Twitter et précise que ses captures d’écran ne sont pas des maquettes, mais des fonctionnalités entièrement fonctionnelles de l’application.

La fonctionnalité « pot de pourboire » qui a été annoncée pour la première fois en juillet est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de faire un don aux utilisateurs qu’ils trouvent perspicaces et utiles. La version initiale du pot de conseils de Twitter permettait aux utilisateurs d’ajouter leurs liens Cash App, Patreon, PayPal, Venmo et Bandcamp. La fonctionnalité est également un précurseur d’autres fonctionnalités telles que “Super Follows” et le commerce sur la plate-forme prenant en charge les crypto-monnaies.

Twitter n’a fait aucun commentaire sur la date de sortie de la fonctionnalité et n’a pas confirmé son intention de la déployer auprès du public. Cependant, le responsable du produit Twitter, Kayvon Beykpour, a retweeté la photo initiale divulguée de l’intégration de Lightning Network avec la légende “bientôt”.

Si la fonctionnalité était déployée, ce serait un énorme coup de pouce pour l’adoption de la crypto-monnaie. Twitter se vante actuellement d’avoir environ 199 millions d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU). Il existe également une grande communauté d’amateurs de crypto-monnaie sur la plate-forme qui continuent d’avoir des conversations sur les crypto-monnaies.

Une fonction de pourboire signifiera que cette communauté trouvera facile de donner et de recevoir une récompense en crypto-monnaie pour le contenu qu’elle apprécie. La fonctionnalité sera également un moyen d’amener de nombreux nouveaux participants à l’espace de la crypto-monnaie, car il est probable que de nombreux utilisateurs de Twitter auront leur première interaction avec la crypto sur la plate-forme.

Cela signifie également que leur première interaction sera probablement amusante et décontractée, loin de la complexité des échanges de crypto-monnaie. Avec l’ajout du pourboire dans Bitcoin et Ethereum, la fonctionnalité peut s’étendre pour inclure d’autres crypto-monnaies. Avec plus d’utilisateurs à bord, l’effet devrait également se faire sentir sur le marché à mesure que la demande augmente.

C’est indéniablement la vision que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a exprimée pour l’adoption de Bitcoin – apporter Bitcoin sur chaque marché à moindre coût et rapidement. Dorsey considère Bitcoin comme “la monnaie native d’Internet” et se consacre à donner de son temps pour rendre l’adoption mondiale.