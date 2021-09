Twitter est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité Communautés pour des intérêts partagés

Twitter continue de déployer de nouvelles fonctionnalités à un rythme rapide, annonçant aujourd’hui qu’il commence à tester sa nouvelle fonctionnalité Communautés. Twitter décrit cette fonctionnalité comme un moyen pour les utilisateurs de parler de sujets spécifiques avec d’autres utilisateurs intéressés par les mêmes choses.

À bien des égards, les communautés Twitter sont similaires aux fonctionnalités de groupe sur d’autres réseaux sociaux tels que Discord, Reddit et les groupes Facebook. Une fois que vous avez rejoint une communauté Twitter, vous pouvez publier des tweets spécifiquement destinés à ce groupe de personnes et afficher un flux de contenu « Accueil » qui inclut les publications d’autres membres de la communauté.

Pour l’instant, Twitter indique que les communautés sont uniquement sur invitation, mais que les modérateurs et les administrateurs des communautés ont des « invitations illimitées » et les membres ont « 5 invitations par communauté », qui peuvent être envoyées via un message direct.

Twitter explique :

Les communautés Twitter ont été créées pour offrir aux gens un endroit dédié pour se connecter, partager et se rapprocher des discussions qui les intéressent le plus. Les communautés sont créées et gérées par des personnes sur Twitter – des administrateurs et des modérateurs qui appliquent les règles de la communauté et gardent les conversations informatives, pertinentes et amusantes. Les personnes qui acceptent les invitations à rejoindre une communauté deviennent membres. Les tweets dans les communautés peuvent être vus par n’importe qui sur Twitter, mais seuls les autres membres de la communauté elle-même peuvent s’engager et participer à la discussion.

Twitter lance Communautés avec une sélection d’options, avec des plans pour s’étendre au fil du temps. En fait, la société encourage les personnes souhaitant créer leur propre communauté à postuler sur le site Web de Twitter.

Une prise en charge complète des communautés Twitter est disponible au lancement pour les utilisateurs sur iOS et sur le Web. Les utilisateurs d’Android peuvent lire les tweets de la communauté, mais les fonctionnalités complètes ne sont pas encore disponibles dans la version Android de l’application.

Sur iOS, les Communautés Twitter sont accessibles via un onglet dédié dans la barre de navigation inférieure. Si vous ne voyez pas encore l’option, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Twitter à partir de l’App Store. Le déploiement semble être mis en place, il peut donc également falloir un certain temps pour que la nouvelle fonctionnalité Communautés atteigne votre compte.

Vous pouvez en savoir plus sur les communautés Twitter dans le document d’assistance complet expliquant la nouvelle fonctionnalité ici.

imaginez une chronologie alternative où tout le monde vous comprend dites bonjour aux communautés, l’endroit où vous connecter avec des personnes qui tweetent comme vous. à tester maintenant sur iOS et web, bientôt Android ! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2 – Communautés Twitter (@JoinCommunities) 8 septembre 2021

Parlons de la façon dont les Communautés fonctionneront (pour l’instant !) voici, un fil (1/7) – Communautés Twitter (@JoinCommunities) 8 septembre 2021

