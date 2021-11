Twitter est le dernier réseau de médias sociaux à combiner shopping et livestreams

Twitter organise sa première diffusion en direct de shopping le 28 novembre à 12 h HE, a annoncé la société aujourd’hui alors qu’elle devient la dernière plate-forme de médias sociaux à adopter la tendance.

Le flux « Cyber ​​Deals Sunday » sera une collaboration avec Walmart et aura lieu pendant le week-end post-Thanksgiving, qui est traditionnellement associé aux grandes promotions des ventes. Twitter décrit la diffusion en direct, qui sera animée par Jason Derulo, comme une « émission de variétés de 30 minutes » qui présentera « de l’électronique, des articles pour la maison, des vêtements, des décorations saisonnières, des invités spéciaux surprises et bien plus encore ».

Twitter rejoint une tendance croissante vers des diffusions en direct axées sur les achats sur les réseaux sociaux, offrant une expérience d’achat moderne de style QVC avec des influenceurs et des liens d’achat intégrés. Rien que ce mois-ci, Meta’s Facebook a annoncé un test d’une fonctionnalité « Live Shopping pour les créateurs », Pinterest a lancé une série d’achats en direct intitulée « Pinterest TV » et YouTube a étendu sa fonctionnalité d’achat en direct avec un événement d’achat d’une semaine appelé « YouTube Flux de vacances et boutique. C’est une tendance qui s’est bel et bien installée en Chine, où Bloomberg rapporte que les consommateurs de la génération Z s’éloignent de plus en plus des détaillants de commerce électronique traditionnels pour effectuer des achats via les médias sociaux.

Les composants de l’interface d’achat.Image : Twitter

Les images promotionnelles montrent comment l’interface d’achat en direct de Twitter est divisée entre un flux vidéo en direct, un catalogue en ligne et un flux de tweets. Le flux continuera à jouer en mode image dans l’image si vous suivez un lien vers le site Web d’un détaillant. Twitter indique que les éléments d’achat ne seront disponibles que sur iOS et le bureau dans un premier temps, tandis que les utilisateurs d’Android pourront regarder le flux mais ne pas utiliser ses capacités d’achat.

Twitter qualifie son flux Walmart de « test » et a refusé de commenter la forme que pourraient prendre les futurs flux en direct. Cependant, il a confirmé qu’il prévoyait uniquement que les marques puissent héberger des flux de shopping en direct pour le moment, et non les utilisateurs réguliers de Twitter.

La nouvelle fonctionnalité d’achat en direct de Twitter fait suite à un pilote d’un nouveau module de magasin lancé en juillet de cette année, qui permet à certaines marques d’ajouter une section d’achat en haut de leurs profils. Initialement lancé avec une douzaine de marques, Twitter dit qu’il étendra la fonctionnalité à davantage de marchands aux États-Unis « dans les semaines à venir ». La plate-forme n’a pas hésité à tenter de diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité traditionnelle et a également lancé des fonctionnalités d’abonnement premium dans le but de gagner de l’argent plus directement auprès de ses utilisateurs.