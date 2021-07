Twitter et Instagram auraient publié des objets de collection NFT

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Twitter et Instagram développeraient la fonctionnalité de jeton non fongible (NFT) dans leur application, révèle un développeur mobile.

Le développeur mobile Alessandro Paluzzi a publié ses conclusions sur Twitter lundi, démontrant des mises à jour possibles et déclarant: “Twitter s’efforce de prendre en charge deux nouveaux services”, dont Chipper Cash et Wealthsimple, mais sans plus de détails.

Le mois dernier, Paluzzi a indiqué qu’Instagram travaillait sur les options d’offre de NFT pour les utilisateurs en fournissant une plate-forme pour vendre ses “objets de collection” sur sa plate-forme. Cependant, Instagram n’a pas encore annoncé le lancement de NFT sur sa plate-forme et n’a montré aucune fonctionnalité de paiement potentielle sur la plate-forme.

Selon BeInCrypto, Instagram pourrait proposer un service payant pour les fans exclusif aux créateurs d’Instagram. celui de Patreon et Only Fans. La mise en œuvre de méthodes de paiement et d’outils de monétisation sur Instagram permettrait facilement le NFT sur la plateforme.

De plus en plus de secteurs profitent de cette opportunité pour s’attaquer à l’activité NFT. Le détaillant de commerce électronique eBay a lancé les ventes NFT sur sa plate-forme d’objets de collection numériques au cours des derniers mois, tels que des clips vidéo et des images. D’autre part, un autre produit NFT appelé Beeple vendu aux enchères pour près de 70 millions de dollars a été considéré comme la plus grosse vente de NFT.

Source de l’image : Shutterstock