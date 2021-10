Twitter et son fondateur Jack Dorsey se réjouissent de la chute de Facebook

Signaler une grosse baisse dans WhatsApp, Facebook et Instagram 1:00

(CNN espagnol) – En ce moment, il est très probable que Mark Zuckerberg ne passe pas son meilleur lundi, car son entreprise est en ébullition pour différentes raisons : de la chute de Facebook, Instagram et WhatsApp à Frances Haugen et son accusation selon laquelle l’entreprise cache des preuves. sur la désinformation, la violence et la haine sur leurs plateformes.

Et, dans ce contexte, il y a un gagnant apparent. Ou plutôt, des gagnants. Il s’agit de Twitter et de son fondateur Jack Dorsey.

Les internautes se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur mécontentement face à la chute générale de Facebook et aussi pour montrer un peu d’humour sur la situation.

Les blagues contre Facebook sont non seulement restées dans les mèmes des utilisateurs, mais elles ont sauté sur les mêmes Twitter et Dorsey.

Après la chute des services Facebook, Twitter a publié un tweet disant “Bonjour, littéralement tout le monde”.

bonjour littéralement tout le monde – Twitter (@Twitter) 4 octobre 2021

Cette publication compte déjà plus d’un million de favoris et des milliers de réponses, dont une du compte Twitter de WhatsApp, dans laquelle il a dit, amicalement, “Bonjour!”.

bonjour ! – WhatsApp (@WhatsApp) 4 octobre 2021

C’est là qu’intervient la joie de Dorsey face à la situation. Avec une subtile pointe d’ironie, le fondateur de Twitter a répondu à “Hello!” de whatsapp:

Je pensais que c’était censé être crypté… – jack⚡️ (@jack) 4 octobre 2021

@jack s’amuse vraiment avec l’implosion de Facebook aujourd’hui. https://t.co/2COjQ6cC3b – Donie O’Sullivan (@donie) 4 octobre 2021

Le tweet de Dorsey se lit comme suit : “Je pensais que c’était censé être crypté.” Dorsey fait référence aux messages WhatsApp, qui sont cryptés sur sa plateforme pour plus de sécurité. Seulement maintenant, il n’y a pas de plate-forme pour la chute de Facebook et donc la moquerie subtile de Dorsey.

En plus de tout cela, des images ont été diffusées selon lesquelles quelqu’un mettait en vente le domaine facebook.com. Jack Dorsey lui-même a retweeté ces images sur son compte Twitter officiel et n’a pas manqué l’occasion de revenir avec une autre allumeuse ténue.

Dans celui-ci, Dorsey a simplement écrit : « Combien (pour acheter le domaine Facebook) ?

combien? https://t.co/fH0zXw7rV9 – jack⚡️ (@jack) 4 octobre 2021

Oh, et au cas où il y aurait plus à faire, sous ce tweet, Dorsey a mis le lien vers “son compte SoundCloud”, qui est en fait la chanson de Kanye West “Off the grid” (qui, dans ce contexte, peut être traduit en espagnol par ” hors ligne”).