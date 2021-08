Twitter et Square vont bientôt fusionner et Bitcoin les unira, déclare Anthony Pompliano

in

Anthony Pompliano a laissé tomber des nouvelles assez haussières sur son compte de réseau social à propos de Bitcoin. Découvrez-le ci-dessous.

Twitter et Square vont probablement fusionner à un moment donné et le bitcoin sera ce qui les unira. Se sent inévitable à ce stade. Bitcoin est bon pour les affaires. — Pomp 🌪 (@APompliano) 12 août 2021

Jack Dorsey est un grand partisan de Bitcoin, et il pompe la pièce maîtresse avec Michael Saylor de MicroStrategy depuis longtemps maintenant.

Jack Dorsey sur Bitcoin

Il n’y a pas si longtemps, Dorsey s’est penché sur l’avenir du Bitcoin.

Un chat en direct intéressant a mis le feu à l’espace crypto il n’y a pas si longtemps.

Au cours du chat en direct, Elon Musk a déclaré qu’il voulait que BTC réussisse, et il a dit que lui, Tesla et SpaceX – ils détiennent tous du Bitcoin.

Il a également dit qu’il détient Ethereum et un peu de Doge, bien sûr. Musk a laissé entendre que Tesla pourrait recommencer à accepter Bitcoin.

“Il semble que le bitcoin se tourne beaucoup plus vers les énergies renouvelables et un tas de centrales au charbon à usage intensif qui étaient utilisées… aient été fermées, en particulier en Chine”, a déclaré Musk lors de la conférence B-Word, un événement organisé par le Conseil Crypto pour l’Innovation.

Jack Dorsey de Twitter était également un invité, et il a confirmé aux investisseurs que Bitcoin serait une « grande partie » de l’avenir de l’entreprise.

Il a également souligné le fait qu’il voit des opportunités d’intégrer la crypto dans les produits et services Twitter existants, y compris “le commerce, les abonnements et d’autres nouveaux ajouts comme Twitter Tip Jar et Super Follows”, comme le note TechCrunch.

Dorsey est un défenseur du BTC depuis des années, mais la manière dont il serait mis en œuvre sur la plate-forme de Twitter n’avait pas encore été expliquée en détail.

Il parlait souvent de BTC, disant que cela lui rappelait les « premiers jours d’Internet » et qu’il n’y avait « rien de plus important » dans sa vie sur lequel travailler.