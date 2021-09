Twitter étend l’accès aux profils professionnels et aux espaces payants

in

Twitter cherche à garder le pied sur l’accélérateur de développement, avec l’expansion de deux nouveaux projets qui offriront plus d’opportunités aux marques et aux créateurs dans l’application.

Tout d’abord, Twitter invite désormais davantage d’entreprises à postuler pour son test de profils professionnels, qui permet aux marques de présenter plus d’informations commerciales dans un espace de profil supplémentaire dédié dans l’application.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les profils professionnels de Twitter ajoutent plusieurs nouveaux éléments d’affichage à votre présence sur Twitter, y compris une liste d’emplacements commerciaux (sur laquelle les gens peuvent appuyer pour ouvrir dans Google Maps), des heures d’ouverture et des informations de contact, le tout dans un nouveau module sous l’affichage principal de votre profil.

Twitter a lancé son premier test de profils professionnels en avril, et maintenant, de plus en plus d’entreprises reçoivent des notifications comme celles-ci dans leur boîte de réception.

Cela pourrait suggérer que l’option se rapproche d’un déploiement complet, et avec Twitter expérimentant également de nouvelles icônes pour les entreprises, délimitant leur secteur, il semble que la prochaine étape pour l’option soit imminente.

En plus de cela, Twitter élargit également l’accès aux espaces payants, qu’il a ouverts pour la première fois aux applications publiques en juin.

aujourd’hui, plus de personnes peuvent utiliser les Espaces payants ! tous les hôtes approuvés peuvent désormais définir les prix des billets et la taille de l’audience pour les espaces si vous avez été approuvé, vous verrez une notification dans l’application vous en informant. Hôtes d’espaces payants, envoyez-nous vos commentaires ! pic.twitter.com/URG1y7L5ah – Espaces (@TwitterSpaces) 14 septembre 2021

Il n’est donc pas encore disponible pour tout le monde, mais à partir d’aujourd’hui, davantage de personnes auront la capacité d’héberger leur propre espace payant, à partir duquel elles pourront générer des revenus directs pour leurs efforts.

Je veux dire, ils en auront un peu. Twitter ne prend que 3% des frais pour les espaces payants (jusqu’à 50 000 $ de revenus totaux), mais les frais de l’App Store doivent également être pris en compte, ce qui réduira la part globale du créateur. Par exemple, sur iOS, si vous définissez un prix de billet pour votre espace de 5 $, 2,80 $ de chaque billet vendu vous reviendront, tandis que 70c iraient à Twitter et 1,50 $ à Apple/Google.

C’est donc un autre élément à garder à l’esprit – mais même ainsi, cela offre une autre opportunité de revenus, et cela pourrait inciter davantage de personnes à utiliser Spaces, qui semble avoir perdu une partie de son élan initial, à mesure que l’air sort du réseau social audio. tendance.

En même temps, on ne sait pas non plus, pour le moment, ce que Twitter fera pour promouvoir davantage la découverte de Spaces.

Au cours des derniers mois, Twitter a développé un nouvel onglet Espaces dédié dans l’application, qui permettrait aux utilisateurs d’accéder facilement aux diffusions en cours à tout moment. Mais la semaine dernière, avec l’arrivée de Communautés, il a ajouté un onglet différent dans cet emplacement de la barre inférieure.

Sera-ce les espaces ou les communautés qui obtiendront le dernier signe de tête ? Je ne sais pas, et peut-être que Twitter ne le sait pas non plus, car trois jours après le lancement de Communautés, il a prévisualisé un autre nouveau design pour l’onglet Espaces.

C’est peut-être une conséquence de la vitesse de développement accrue, ou peut-être que tout cela fait partie d’un plan plus large que Twitter révélera au fil du temps.

Quoi qu’il en soit, Spaces a besoin d’un bon contenu pour que les gens reviennent, surtout s’ils ont du mal à le trouver. En tant que tel, il est important que Twitter étende les espaces payants, ce qui offrira également plus de revenus potentiels à davantage de créateurs dans l’application.

Oh, et il y a aussi ça :

Je n’ai aucune idée de ce que c’est.