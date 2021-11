Twitter étend le service d’abonnement Twitter Blue aux utilisateurs aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande et ajoute de nouvelles fonctionnalités Blue

Twitter a annoncé la première extension de son offre d’abonnement payant Twitter Blue, avec des utilisateurs aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande désormais en mesure de s’inscrire, en plus de ceux en Australie et au Canada, tandis qu’il a également ajouté plus d’éléments au programme Blue pour attirer plus de clients tweets payants dans le giron.

Lancé à l’origine en juin, Twitter Blue permet aux utilisateurs de payer des frais mensuels pour accéder à une gamme de fonctionnalités de tweet supplémentaires, notamment des tweets d’annulation, de nouveaux thèmes de couleurs dans l’application mobile, etc.

Désormais, pour le petit prix de 2,99 $ US par mois, les utilisateurs pourront tirer encore plus de l’offre Blue, tandis que Twitter a également lancé une nouvelle promotion pour soutenir l’expansion du programme.

Il est temps de fléchir les doigts de Twitter et de passer au niveau supérieur ???? Twitter Blue est désormais disponible pour abonnement aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en Australie sur iOS, Android et Web pic.twitter.com/if3wXfoGpB – Twitter Blue (@TwitterBlue) 9 novembre 2021

Comme indiqué, au lancement, l’offre originale de Twitter Blue donnait accès à ces fonctionnalités :

Annuler les tweets – Rétractez vos tweets envoyés dans les 30 secondes suivant la publication

Dossiers de signets – Catégorisez vos tweets enregistrés dans des dossiers thématiques attribués

Mode lecteur – Transformez les fils de tweet en texte sans encombrement et facile à lire

Thème de couleur – Choisissez parmi une gamme d’options de couleurs pour votre affichage UX dans l’application

Icône de l’application -Choisissez parmi une gamme d’icônes d’applications personnalisées que vous pouvez utiliser sur votre appareil

Assistance dédiée – Les utilisateurs Blue ont également accès à un support client dédié

Ce qui est bien, ça va. Mais ça n’épate personne non plus, n’est-ce pas ? Annuler les tweets n’est pas éditer des tweets, quelle que soit la manière dont Twitter essaie de les présenter comme tels, tandis que les options esthétiques et le mode lecteur ne sont pas exactement des ajouts « indispensables », même pour le plus grand connaisseur de tweets.

C’est pourquoi Twitter cherche maintenant à développer l’offre Blue, car elle cherche à adoucir l’accord pour les millions de personnes supplémentaires qui peuvent désormais accéder à l’option.

Tout d’abord, Twitter ajoute des « articles sans publicité » sur iOS et Desktop.

Incorporant l’acquisition de Scroll par Twitter, il s’agit essentiellement de Scroll sur Twitter, le processus permettant aux utilisateurs d’accéder à une gamme de sites Web via leur abonnement Blue, sans publicité, avec Twitter puis en partageant les revenus avec les partenaires éditeurs.

« Sur iOS et sur ordinateur, les membres de Twitter Blue profiteront d’une expérience de lecture à chargement rapide et sans publicité lorsqu’ils visiteront bon nombre de leurs sites d’actualités préférés disponibles aux États-Unis sur Twitter, tels que The Washington Post, LA Times, USA TODAY, The Atlantic, ., The Daily Beast, Rolling Stone, BuzzFeed, Insider et The Hollywood Reporter.

Twitter dit qu’il cherchera à ajouter plus de publications au fur et à mesure qu’il continue d’étendre le programme Blue, ce qui pourrait, en soi, lui valoir les 3 $ par mois, selon vos habitudes de lecture.

Twitter ajoute également une autre fonctionnalité clé de défilement, avec le retour de Nuzzel sous forme de tweet.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les abonnés Blue pourront désormais voir les articles les plus partagés au sein de leur réseau Twitter au cours des dernières 24 heures, mettant en évidence les principales tendances d’intérêt au sein de votre communauté de tweets.

Cela peut être un excellent moyen de rester au courant des articles clés et des choses que vous auriez pu manquer autrement, en fonction de ce qui gagne du terrain au sein de la communauté que vous avez organisée via votre liste suivante.

Nuzzel a toujours été un outil pratique à avoir, et la capacité de le récupérer, sous une forme ou une autre, est une autre incitation potentiellement précieuse pour la deuxième étape du programme Twitter Blue.

En plus de cela, Twitter a également ajouté une autre option esthétique, bien que légèrement plus fonctionnelle, avec un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de Twitter de personnaliser les éléments qui apparaissent au bas de la barre de navigation du fil pour un accès rapide aux fonctionnalités de l’application.

Et enfin, Twitter a également ajouté un accès «Twitter Labs», qui permettra aux abonnés Blue de tester de nouvelles fonctionnalités en développement.

Twitter a en fait ajouté cela à l’offre Blue à la fin du mois dernier, ce n’est donc pas tout à fait nouveau, mais cela peut toujours offrir une autre incitation à ceux qui envisagent de s’inscrire ou non. À l’heure actuelle, les abonnés Blue ont accès à deux nouvelles fonctionnalités de test : des téléchargements de vidéos plus longs et des conversations épinglées. Cette liste s’allongera et se contractera au fur et à mesure que diverses options seront mises à l’épreuve au fil du temps.

Les nouvelles fonctionnalités font définitivement de Twitter Blue une offre beaucoup plus attrayante, les fonctionnalités Scroll et Nuzzel fournissant des fonctionnalités précieuses, de différentes manières, qui pourraient mieux justifier le coût continu.

Je veux dire, vraiment, payer pour annuler des tweets (euh, je peux simplement supprimer et renvoyer) et quelques améliorations de couleur n’ont pas été un grand argument de vente pour Twitter Blue jusqu’à présent, et bien qu’il soit disponible en Australie et au Canada depuis plusieurs mois, il n’y a apparemment pas eu beaucoup de battage médiatique, ou de buzz, autour de l’option telle qu’elle est.

En effet, selon l’analyse menée par Sensor Tower, portant sur la première quinzaine de septembre (dans le cadre d’une étude sur les abonnements Super Follows), Twitter a rapporté au total 600 $ d’abonnements au Canada sur la période, ce qui intègre les revenus des deux Abonnés Super Follows et Twitter Blue qui se sont connectés.

Ainsi, bien que nous n’ayons pas de chiffres complets disponibles, il est prudent de supposer que les numéros Twitter Blue n’ont pas encore explosé – mais maintenant, avec beaucoup plus de personnes capables d’accéder à l’option, et une gamme d’éléments supplémentaires, peut-être ceci C’est le moment pour Twitter Blue de décoller et de devenir une considération plus importante pour plus d’utilisateurs dans l’application.

Et vraiment, Twitter n’a pas besoin de beaucoup d’utilisateurs pour s’inscrire pour en faire un succès – sur la base de son nombre d’utilisateurs actuel, même si seulement 1% des utilisateurs de Twitter s’inscrivent et s’engagent à payer ces frais mensuels, cela équivaudrait toujours à plus plus de 6 millions de dollars par mois (+18 millions de dollars par trimestre) de revenus directs pour l’entreprise, un coup de pouce significatif pour ce qui est vraiment un ajout technique mineur pour la plate-forme.

Bien sûr, l’intégration de Scroll et Nuzzel est importante, et ces acquisitions ont leurs propres coûts que Twitter doit récupérer, il ne s’agit donc pas de minimiser l’importance de ce que Twitter doit gagner pour générer des bénéfices avec ces éléments. Mais dans l’ensemble, et au fil du temps, il semble que Twitter Blue pourrait être un gagnant, même à des taux d’intérêt relativement faibles. Et c’est avant de considérer ce qui pourrait arriver à l’offre Blue.

La question suivante est donc la suivante : cela incitera-t-il plus de personnes à revenir plus souvent sur Twitter et aidera-t-il également l’application à se développer au fil du temps ?

Cela semble moins probable, les fonctionnalités ici n’attirant vraiment que les «utilisateurs expérimentés» (comme ils aiment s’appeler eux-mêmes) et les personnes qui connaissent déjà l’application.

Pourtant, c’est une autre voie de revenus, et vous pouvez imaginer que plus de 1% des utilisateurs se connecteront.

Nous le saurons bientôt, avec Blue disponible aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande à partir d’aujourd’hui.