Twitter étend les astuces à l’échelle mondiale avec la prise en charge de Bitcoin, cherche à apporter des options d’enregistrement et de relecture aux espaces

Twitter: Le site de microblogging Twitter a étendu sa fonctionnalité Astuces dans le monde entier et a même ajouté la prise en charge de la crypto-monnaie Bitcoin. La fonctionnalité avait été introduite pour la première fois en mai de cette année et avait été mise à la disposition de quelques utilisateurs aux États-Unis, et elle permet aux utilisateurs de payer des pourboires aux créateurs de contenu via des services et des plates-formes de paiement tiers, dont Razorpay en Inde. La fonctionnalité est non seulement étendue géographiquement, mais également en ajoutant davantage de services de paiement. Non seulement cela, mais Twitter a également déclaré qu’il proposerait des options pour enregistrer et rejouer Spaces – son homologue de la plate-forme de chat audio en direct Clubhouse. De nouvelles commandes personnalisées et des options centrées sur la modération de contenu ont également été révélées.

Tips, initialement connu sous le nom de Tip Jar, a été mis à jour et est désormais disponible dans le monde entier et sera déployé dans les semaines à venir. Cependant, la fonctionnalité sera d’abord déployée sur Twitter pour iOS, puis sur les plateformes Android. Un point clé est le support de Bitcoin pour cette fonctionnalité.

Pour cela, les utilisateurs peuvent ajouter leur adresse Bitcoin à leur profil Twitter, puis obtenir des fonds cryptographiques de leurs abonnés. Ce serait également facile à utiliser pour les abonnés, car ils n’auraient qu’à appuyer sur l’icône « Monétisation » à côté du bouton « Suivre » sur le profil du créateur. En appuyant sur ce bouton, l’adresse Bitcoin du créateur serait copiée et les abonnés pourraient la coller sur leur propre portefeuille Bitcoin et leur donner un pourboire directement depuis Twitter.

Au Salvador et aux États-Unis (sauf à New York et à Hawaï), les utilisateurs pourraient également utiliser l’application de paiement Strike pour donner des pourboires aux utilisateurs en Bitcoin, pour lesquels les utilisateurs n’auraient pas besoin d’avoir un compte Strike pour envoyer des pourboires. Cependant, pour recevoir des pourboires, ils devraient créer un compte Strike. Pour le moment, cependant, ce partenariat en crypto-monnaie est limité au Bitcoin et, par conséquent, aucune autre crypto-monnaie ne peut être utilisée à cette fin pour le moment.

Pendant ce temps, la plate-forme de microblogging a également déclaré qu’elle envisageait l’authentification des NFT sur sa plate-forme.

En ce qui concerne Spaces, la fonctionnalité d’enregistrement et de relecture de Spaces est susceptible de donner à Twitter un avantage sur Clubhouse, ce dernier ne prenant pas en charge l’enregistrement des discussions audio de manière native. La société travaille également à améliorer la découverte des conversations audio uniquement, et pour cela, elle donnerait plus d’espaces en haut de la chronologie et dans des emplacements dédiés. Cependant, la date de ces fonctionnalités liées aux espaces n’a pas encore été annoncée, Twitter indiquant seulement que la fonctionnalité arrivera bientôt.

