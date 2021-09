Twitter étend son programme de partenariat officiel, offrant plus d’options pour vous aider dans vos efforts de marketing sur les tweets

Vous cherchez à tirer le meilleur parti de vos efforts de marketing par tweet en cette période des fêtes ?

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle inspiration et d’avis d’experts, Twitter a proposé aujourd’hui d’autres voies à considérer, avec l’extension de son programme de partenariat officiel pour inclure davantage de fournisseurs tiers pouvant vous conseiller sur les éléments clés du tweet marketing.

Comme expliqué par Twitter :

« Pendant des années, le programme de partenariat officiel de Twitter a présenté des solutions technologiques de pointe qui sont les meilleures de leur catégorie, approuvées et capables d’étendre ce qui est possible pour les entreprises sur et en dehors de Twitter. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’accueillir sept nouvelles entreprises dans le programme de partenariat officiel de Twitter.

Les nouveaux partenaires officiels de tweet sont :

Black Swan Data – Fournir des renseignements sur les consommateurs pour aider à alimenter votre approche de tweet Bloomberg – Bloomberg fournira des “signaux exploitables dans l’analyse stratégique et les décisions d’investissement” Hootsuite – En élargissant sa capacité de gestion des médias sociaux, Hootsuite aura désormais accès à des outils de données de tweet plus officiels ListenFirst Médias – ListenFirst fournit des analyses et des informations sur les médias sociaux pour alimenter la réflexion stratégique Meltwater – Un fournisseur clé de solutions de surveillance des médias, Meltwater aura désormais un accès direct aux informations sur les données de Twitter Netbase Quid – Fournit des informations sur les consommateurs et le marché basées sur l’IA, Netbase Quid offre plus d’analyses solutions Talkwalker – Talkwalker fournit des services d’intelligence client pour alimenter votre marketing



Les nouveaux partenariats faciliteront une utilisation accrue des données et des outils de Twitter pour vous aider à améliorer votre approche des tweets, les clients de chacune de ces plateformes pouvant désormais accéder à des conseils d’experts pour les aider à tirer le meilleur parti de la plateforme.

Twitter note que chacun de ses partenaires officiels a rempli un ensemble de critères de sélection stricts, basés sur les éléments suivants :

Qualité – Le candidat doit être reconnu comme un produit de qualité de premier plan Échelle – Le candidat doit avoir une relation commerciale solide et en croissance – Le candidat doit être en règle avec Twitter Health – Le candidat respecte les normes de santé commerciales et techniques Conformité – Le candidat doit respecter les directives de conformité de Twitter

Cela signifie qu’en travaillant avec ces partenaires, vous pouvez être assuré qu’ils respectent les normes de Twitter et s’alignent sur les éléments clés requis pour tirer le meilleur parti de ses outils. Les partenaires officiels ont également accès à des informations supplémentaires sur Twitter, ainsi qu’à un accès anticipé aux tests bêta.

Alors maintenant, si vous avez besoin d’aide pour votre approche marketing sur Twitter, vous avez plus de fournisseurs sur lesquels vous appuyer, offrant des conseils et une assistance dans diverses catégories.

Vous pouvez en savoir plus sur le programme de partenariat officiel de Twitter ici, où vous pouvez également vous connecter à des partenaires pertinents en fonction des besoins de votre entreprise.