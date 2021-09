Twitter expérimente avec un nouvel éditeur visuel, qui intégrerait des outils de flotte

Après tout, vous n’êtes peut-être pas obligé de dire adieu à l’option Flottes de Twitter.

En annonçant le retrait de son outil Stories-like Fleets le mois dernier, Twitter a indiqué qu’il tirerait les leçons qu’il avait apprises de Fleets et les appliquerait à de nouveaux domaines de développement.

Maintenant, nous avons un premier aperçu de ce que pourraient être ces nouveaux éléments, avec le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi découvrant cette fonctionnalité en développement, qui vous permettrait essentiellement d’utiliser toutes les fonctionnalités des flottes dans un nouveau processus d’éditeur visuel pour votre tweets.

Comme vous pouvez le voir ici, le nouveau processus vous permettrait d’ajouter des “autocollants, du texte, des recadrages et plus” à vos vidéos et images téléchargées, puis de les joindre à vos tweets, leur donnant potentiellement plus de présence et de créativité dans le flux.

Paluzzi note également que le nouvel éditeur vous permet également de télécharger un visuel de texte direct, avec un arrière-plan coloré – donc essentiellement, vous auriez plus de fonctionnalités pour vos téléchargements de tweets, avec tous les outils Fleets fusionnés dans ce nouvel éditeur.

Est-ce que quelqu’un s’en souciera ?

Je veux dire, les flottes n’ont pas connu d’adoption massive, ce n’est donc pas comme si elles gardaient les fonctionnalités clés d’un ajout auparavant populaire. Mais le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a noté que Fleets avait suscité plus d’activité d’un plus large éventail d’utilisateurs, et qu’avec des plateformes visuelles plein écran comme TikTok changeant les habitudes des utilisateurs, peut-être qu’en fournissant plus d’options comme celle-ci dans les tweets, cela pourrait faciliter une nouvelle utilisation.

Et les outils ont déjà été développés, Twitter a déjà fait le framework Fleets. Compte tenu de cela, l’intégration de ces éléments signifierait que tout le temps de développement des flottes n’est pas entièrement perdu.

Et même si personne ne les utilise, ils seront là en tant qu’ajouts si vous le souhaitez – donc à certains égards, cela semble être un ajout assez logique, pour au moins voir si les gens pourraient l’utiliser.

Twitter pourrait également chercher à ajouter plus à l’éditeur visuel, la société ayant acquis l’application de modèle Stories Chroma Stories l’année dernière.

Il ne semble pas que Twitter ait réussi à incorporer la fonctionnalité complète de Chroma dans les flottes – alors peut-être qu’en fournissant un autre outil visuel, il peut continuer à créer de nouvelles options pour améliorer les tweets et faciliter davantage l’engagement.

Il n’y a pas encore de mot officiel sur le projet, mais encore une fois, il semble que cela pourrait avoir du sens, au moins en tant qu’expérience avec les outils Fleets existants.