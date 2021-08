Twitter fait appel à un ancien développeur de Zcash pour diriger le projet de médias sociaux DLT Crypto new media

Twitter a choisi Jay Graber, un ancien développeur de Zcash, une crypto-monnaie axée sur la confidentialité, pour diriger son projet de médias sociaux décentralisé, Bluesky.

Je suis ravi d’annoncer que je dirigerai @bluesky, une initiative lancée par @Twitter pour décentraliser les médias sociaux. Suivez les mises à jour sur Twitter et sur https://t.co/Sg4MxK1zwl – Jay Graber (@arcalinea) 16 août 2021

Pendant ce temps, Bluesky en est encore à ses débuts, la nomination de Graber montrant une progression progressive du protocole. Le PDG de Twitter et promoteur de Bitcoin, Jack Dorsey, a déclaré que le dernier développement signifiait que le projet Bluesky “peut se déplacer beaucoup plus rapidement et via le code”. Le nouveau chef de projet a également déclaré que la prochaine étape serait d’embaucher des personnes pour l’équipe Bluesky. Une déclaration du fil de tweet de Graber se lit comme suit :

« J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Twitter et d’autres entreprises alors que nous nous lançons dans cette aventure. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous partagerons nos progrès en cours de route. »

« La raison pour laquelle j’ai tant de passion pour Bitcoin est en grande partie à cause du modèle qu’il démontre : une technologie Internet fondamentale qui n’est pas contrôlée ou influencée par un seul individu ou entité. C’est ce que veut être Internet, et avec le temps, il le sera de plus en plus. »

Dorsey, qui s’est prononcé sur l’adoption de Bitcoin, a déclaré lors de l’appel aux résultats trimestriels de Twitter en juillet, que la crypto phare devrait faire partie de l’avenir de l’entreprise. Le chef de Twitter a également approuvé le BTC comme la monnaie d’Internet. En juin, le géant des médias sociaux a lancé une collection de jetons non fongibles (NFT) comprenant 140 NFT gratuits. Pendant ce temps, la collection a généré 2 100 ETH (6,7 millions de dollars) de volume de transactions sur le marché NFT OpenSea. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.

Lien source