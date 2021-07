Twitter fait irruption dans une fête des mèmes alors que les touristes indiens envahissent les rues de Manali

Rues bondées de Manali (Image : Twitter/@PrathamNegi4)

Alors que les cas de Covid-19 diminuent constamment et que l’État reprend les restrictions, les touristes se pressent vers les principaux lieux de vacances. L’Himachal Pradesh est devenu l’un des sites touristiques les plus populaires après que le gouvernement de l’État a assoupli le protocole des tests RT_PCR obligatoires et de l’e-pass pour les voyageurs se rendant dans l’État. De plus, la vague de chaleur actuelle dans le nord et le centre de l’Inde et les moussons retardées ont d’autant plus poussé la population à s’envoler vers des endroits à plus haute altitude comme Kullu, Manali, Shimla, Dharamshala pour un temps agréable.

De récentes images virales des rues très fréquentées de Manali au cours du week-end ont en outre suscité de vives critiques, les internautes qualifiant Himachal de prochain point chaud pour déclencher la troisième vague de Covid-19. Mohinder Seth, président de la Tourism Industry Stakeholder Association, a déclaré à PTI : « Le taux d’occupation dans les hôtels reste compris entre 60 et 90 % le week-end, tandis que les autres jours, il reste autour de 40 à 45 %.

Certains internautes ont également exprimé leur inquiétude face au retard de vigilance et aux touristes bafouant les normes de distanciation sociale, mettant en danger la sécurité de beaucoup. Les critiques en ligne ont pris un empannage avec des mèmes. Voici une compilation des meilleurs

#3rdWave

Corona aime la façon dont les humains oublient les leçons des expériences passées.#Manali pic.twitter.com/xnI2TrhwAo – Nimish Joshi (@NimishJoshi_) 5 juillet 2021

Des images choquantes de #Manali . En quête de paix, de nombreuses personnes reposeront en paix .#thirdwave pic.twitter.com/wiw2BfNazL – Pratham Negi (@PrathamNegi4) 4 juillet 2021

#Manali

????Manali en confinement avec moins de population

???? Manali après le verrouillage pic.twitter.com/CUmWp5E8dL – RAHUL (@_jain_sahab__) 4 juillet 2021

Troisième vague de virus Covid-19 après avoir reçu l’invitation de #Manali#COVID19 #Manali #3rdWave pic.twitter.com/hdgiJduQSi — VIDHI ???? (@VidhiBhatia7) 5 juillet 2021

