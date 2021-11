Twitter fait sa nouvelle API par défaut pour les développeurs

Twitter a annoncé en 2020 une refonte majeure de son API officielle afin d’offrir un accès à davantage de fonctionnalités du réseau social aux applications tierces. Alors que l’API Twitter v2 était déjà disponible en version bêta, la société fait désormais de l’API la norme pour les développeurs.

Sur son blog officiel des développeurs, Twitter a confirmé que l’API Twitter v2 est désormais « officiellement la principale API Twitter ». La nouvelle API a été mise à disposition en juillet 2020 avec des modifications importantes, après que les développeurs de clients Twitter tiers se soient plaints de ne pas avoir accès à des fonctionnalités importantes du réseau social.

Cependant, comme l’API v2 était en cours de développement, l’API v1.1 était toujours la norme pour le développement d’applications. Avec la sortie officielle de l’API Twitter v2 aujourd’hui, la société affirme que l’ancienne API restera disponible, mais qu’elle ne recevra plus de mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités – uniquement des mises à jour pour corriger les bogues critiques.

Au cours des derniers mois, nous avons fourni à l’API v2 de nombreuses nouvelles fonctionnalités et points de terminaison qui n’étaient pas disponibles auparavant sur la version 1.1, notamment des points de terminaison pour les espaces, la publication de sondages dans les Tweets et l’épinglage et le désépinglage de listes […] Bien que l’API v1.1 continue d’être disponible, nous ne la prendrons en charge que pour les corrections de bogues critiques.

Il convient de noter qu’il existe différents niveaux d’accès pour l’API Twitter v2. Par exemple, les développeurs peuvent choisir entre un accès Essentiel, Élevé et Géré. Chacun autorise un certain nombre de tweets et d’applications par mois. Vous trouverez plus de détails sur la nouvelle API sur le site Web de Twitter.

Les meilleurs articles maintenant disponibles sur iOS

Sur une note connexe, les meilleurs articles de Twitter sont désormais disponibles dans l’application iOS pour les abonnés Blue. Avec Top Articles, les utilisateurs peuvent facilement voir les articles les plus partagés au cours des dernières 24 heures et ce que les personnes qu’ils suivent en disent.

Découvrez quels articles sont le plus tweetés par votre réseau. Lorsque les comptes que vous suivez tweetent, retweetent ou citent un article, nous répertorions automatiquement les 25 meilleurs sous vos meilleurs articles. Appuyez sur un article pour afficher son contenu, ou appuyez sur les profils pour rejoindre les conversations qu’il crée. Les abonnés à Twitter Blue peuvent trouver les meilleurs articles dans leur menu Profil.

Disponible dès maintenant sur iOS – voyez ce que votre réseau a partagé au cours des dernières 24 heures avec les meilleurs articles afin que vous sachiez toujours ce qui se passe *vraiment*. Vérifiez-le et ajoutez-le à votre barre de navigation personnalisée pic.twitter.com/NxLW8fTTPn – Twitter Blue (@TwitterBlue) 15 novembre 2021

Pendant ce temps, un correctif pour empêcher les tweets de disparaître de manière inattendue avec une actualisation soudaine est en cours de déploiement pour les utilisateurs Web de Twitter.

