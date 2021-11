Twitter fournit une nouvelle liste de contrôle pour les promotions du samedi aux petites entreprises

Êtes-vous prêt pour la dernière poussée d’achat à l’approche de la fin de l’année ?

Une date clé pour beaucoup est le Small Business Saturday, le lendemain des ventes du Black Friday aux États-Unis (27/11), où les PME se concentrent, mettant en évidence les moyens de soutenir les entreprises locales et de découvrir plus d’offres et d’options de niche.

Ce qui est encore plus important cette année. Au milieu de la pandémie, des centaines de milliers de petites entreprises aux États-Unis ont été contraintes de fermer, les blocages et autres restrictions entravant le commerce. De plus, bon nombre de celles qui ont réussi à traverser la tempête viennent tout juste de s’en sortir – donc si jamais vous cherchiez à soutenir les PME, c’est maintenant qu’elles en ont le plus besoin.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre push #SmallBusinessSaturday, Twitter a publié un nouvel aperçu des considérations clés pour votre marketing tweet.

Vous pouvez télécharger la liste de contrôle complète ici, ou consulter le visuel ci-dessous.