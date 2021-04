Twitter gay est fou chez ‘Fugly B *** H’ Sarah Paulson pour ne pas spécifier de pronoms ⋆ .

Divertissement de premier ordre: les conservateurs peuvent s’asseoir et regarder les guerriers de la justice sociale s’en prendre à d’autres guerriers de la justice sociale.

Le dernier jour du Mois de l’histoire des femmes ainsi que la Journée internationale de la visibilité trans, un Twitter réveillé, personne n’est venu pour une lesbienne… ironique. L’actrice d’American Horror Story, Sarah Paulson, n’avait pas ses pronoms dans sa biographie, ce qui – comme tous les enfants cool le savent – est super non inclusif. Alors que le mini-compte ne s’attendait pas à ce que Paulson voie le tweet, peu importe la réponse, «elle / elle» n’a probablement jamais pensé que cela éclaterait complètement sur la querelle Twitter.

Le compte tweeté à Paulson «@MsSarahPaulson a mis vos pronoms dans votre biographie, ce n’est pas si difficile», ce à quoi Paulson a répondu: «Ce n’est pas si difficile pour vous de ne pas le dire [me] Que faire. »

Comme on pouvait s’y attendre de la foule de la culture d’annulation, la conversation ne s’est pas arrêtée là. Selon un article de GayTimes (oui, apparemment c’est une chose), personne de Twitter de partout sur le Web a commencé à critiquer Paulson et sa petite amie, Holland Taylor, qui a 32 ans son aînée.

Certains des plus savoureux inclus:

«Tu devrais t’inquiéter pour ta femme qui est littéralement sur son lit de mort, espèce de salope fugace» «alors tes pronoms sont stupides / putain ?? non? Ohhh, désolé, j’ai oublié que c’est moche / salope, n’est-ce pas? « Tais-toi salope pourquoi ne t’inquiètes-tu pas du fait que tu ressembles à un cheval »

À ce stade, ils ne font même pas semblant de se soucier de la justice sociale, ces gens sont juste dégoûtants et pleins de vitriol.

Pourtant, certains se sont montrés solidaires de la réaction:

L’actrice Patricia Arquette a déclaré: « Je n’ai pas vu la méchanceté parce que je n’étais pas là à l’époque, mais je suis repoussée que les gens étaient si brutaux envers vous et votre femme. » «Si elle ne les veut pas dans sa biographie, elle n’est pas obligée de les mettre.» «Il y a de plus gros problèmes dans le monde et tout ce qui vous préoccupe, ce sont les pronoms?! Fkd up »

Même en tant que personne gay, la colère des SJW n’est pas quelque chose à déconner à moins que vous ne vouliez un avant-goût de la folie.

Pour l’amour de Dieu! Les gauchers parlent d’être «inclusifs», mais même si l’un des leurs n’est pas assez à gauche, ils essaient de l’annuler.

Depuis le scandale, le tweet original a été supprimé et le compte a publié des excuses. Je suppose que «elle / elle» ne pouvait pas supporter la chaleur.