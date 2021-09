Twitter inaugure Communities, sa version des groupes Facebook sur invitation

in

Twitter veut répondre à toutes les personnes qui viennent sur son réseau social en rechercher d’autres utilisateurs ayant les mêmes préoccupations. Pour y parvenir, il a créé Communautés, une nouvelle fonction qui rappellera aux utilisateurs espagnols les groupes Facebook.

Les réseaux sociaux ont toujours été une bonne ressource pour rencontrer des personnes ayant les mêmes hobbies, une opportunité de faire partie d’une communauté avec laquelle se sentir plus identifié, même si c’est au loin. C’est ce que la nouvelle section Twitter vise à renforcer.

Communautés Twitter, actuellement disponibles uniquement pour quelques utilisateurs, vise à rivaliser avec les groupes Facebook et les subreddits Reddit qui proposent cette fonctionnalité sur Internet depuis le plus longtemps.

En quoi consiste?

N’importe quel sujet peut être une bonne raison pour créer une nouvelle communauté : des conseils beauté, du sport, des films, de la politique, un type de nourriture ou simplement des vidéos d’animaux. À partir de cette semaine, des groupes commenceront à apparaître sous le titre #AstroTwitter, #SkincareTwitter ou #DogTwitter.

Il n’est pas nécessaire que les membres de cette communauté se suivent, il suffit d’écrire un tweet et d’indiquer qu’il leur est adressé. Au lieu de partager le message avec les personnes qui vous suivent, il atteindra ceux qui s’y intéressent vraiment. Le reste des utilisateurs de Twitter pourra voir les messages de cette communauté qui seront publics, mais de cette manière, la conversation atteindra plus directement les personnes réellement intéressées par le sujet.

imaginez une chronologie alternative où tout le monde vous comprend

dites bonjour aux communautés – l’endroit pour vous connecter avec des personnes qui tweetent comme vous. à tester maintenant sur iOS et web, bientôt Android ! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2 – Communautés Twitter (@JoinCommunities) 8 septembre 2021

Seuls les membres de cette communauté pourront aimer ou commenter le contenu, le cercle d’interaction est raccourci pour créer des liens plus étroits entre les personnes ayant les mêmes hobbies, mais sans avoir besoin de les rechercher et de les suivre tous.

Suivant les règles des groupes Facebook et des subreddits, les communautés de Twitter aura des modérateurs qu’ils pourront établir des règles, inviter ou expulser d’autres membres. Pour l’instant, vous devez être invité à la communauté par ces modérateurs ou un autre membre, mais de nouvelles façons de rejoindre et de découvrir des conversations seront incluses plus tard.

Comment s’inscrire ?

Pour le moment, Twitter n’a invité qu’un petit nombre d’utilisateurs depuis la Application iOS pour qu’ils commencent à créer les premières communautés. A partir de la version Android, seuls les tweets de la communauté peuvent être lus pour le moment. Twitter assure que l’expérience complète sera bientôt disponible sur tous les mobiles.

Ceux qui souhaitent diriger leurs propres groupes de fans peuvent demander à Twitter d’activer la fonction. Le réseau social a créé un formulaire où il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente. Plus tard, il pourra être créé plus librement sans avoir besoin d’attendre une invitation pour commencer à faire vivre de nouvelles communautés.

C’est une autre des bonnes nouvelles qui arrive sur Twitter. Le réseau social a décrit son avenir au cours de la dernière année avec des changements drastiques qui incluent des communautés, des espaces et une version payante.

