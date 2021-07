Twitter India MD à traiter comme témoin, n’a pas besoin de se rendre à UP pour témoigner: Karnataka HC

in

La Haute Cour du Karnataka a jugé que la requête de Maheshwari contestant l’avis en vertu de l’article 41A est recevable.

La Haute Cour du Karnataka a accordé aujourd’hui au directeur général de Twitter Inde Manish Maheshwari une comparution personnelle devant la police de Ghaziabad dans le cadre d’une affaire concernant une vidéo virale qui a été partagée sur la plate-forme de microblogging avec un angle communautaire. Maheshwari avait approché le tribunal pour demander une mesure provisoire de l’arrestation ainsi que l’exemption de comparution personnelle.

Maheshwari avait précédemment informé la police de l’UP qu’il était prêt à répondre aux questions par vidéoconférence, mais la police de l’UP avait refusé de l’accepter.

En prononçant le verdict, le juge G Narendar a déclaré que l’avis délivré à Maheswari en vertu de l’article 41A avait été utilisé comme une torsion de bras après qu’il n’ait pas répondu à l’avis initial qui lui avait été envoyé en vertu de l’article 160 CrPC.

La Haute Cour du Karnataka a jugé que la requête de Maheshwari contestant l’avis en vertu de l’article 41A est maintenable et l’avis a été émis par malafide car il ne remplissait pas les conditions préalables.

Le HC a également annulé l’avis de la police de l’UP. Le tribunal a noté que l’avis de l’article 41A lui-même menaçait des mesures punitives et la privation de liberté, qui est un droit fondamental. “Les dispositions ne peuvent pas être autorisées à devenir des outils de harcèlement”, a déclaré la Haute Cour du Karnataka.

La Haute Cour a également noté que Twitter India est une entité indépendante contrôlée par Twitter International Company et qu’elle n’a aucun contrôle sur le contenu de la plateforme.

La police de Ghaziabad avait enregistré un FIR contre Twitter et d’autres après qu’une vidéo d’un homme musulman âgé ait été partagée sur la plate-forme sur laquelle il a été battu, lui a demandé de se raser la barbe et aurait été contraint de chanter “Jai Shri Ram”. La police de l’Uttar Pradesh avait exclu un angle communautaire et interrogé Twitter pour ne pas l’avoir qualifié de média manipulé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.