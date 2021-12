Twitter interdit de partager des photos privées, des vidéos d’autres personnes sans leur consentement, à quelques exceptions près

Twitter évaluera les plaintes par le sujet d’une photo ou d’une vidéo – ou par quelqu’un qui les représente. (.)

Twitter permettra aux particuliers de demander le retrait de vidéos ou d’images qui les présentent. En annonçant le changement, la société a étendu son interdiction actuelle des informations privées pour couvrir les médias. Cette décision vise à prévenir le harcèlement ou les atteintes à la vie privée. Cependant, les exceptions incluent les messages « partagés dans l’intérêt public ou ajoutant de la valeur au discours public ».

Annonçant le changement sur Twitter Safety Blog, le géant des médias sociaux a déclaré : « Le partage de médias personnels, tels que des images ou des vidéos, peut potentiellement violer la vie privée d’une personne et peut entraîner des dommages émotionnels ou physiques.

« L’utilisation abusive des médias privés peut affecter tout le monde, mais peut avoir un effet disproportionné sur les femmes, les militants, les dissidents et les membres des communautés minoritaires. »

Comment cela fonctionnera

Selon la politique de confidentialité plus large de l’entreprise, Twitter évaluera les plaintes en fonction du sujet d’une photo ou d’une vidéo – ou de quelqu’un qui les représente.

Potentiellement, la règle couvre tous les « médias de particuliers sans l’autorisation de la ou des personnes représentées ». Cependant, la publication décrit également des scénarios dans lesquels Twitter ne supprimera pas les médias. Le changement ne s’appliquera pas aux personnalités publiques – y compris les politiciens, les célébrités ou d’autres personnes bien connues. Twitter prendra également en compte d’autres contextes ainsi que les règles existantes telles que son interdiction des images sexuelles non consensuelles.

À partir d’aujourd’hui, nous n’autoriserons pas le partage de médias privés, tels que des images ou des vidéos de particuliers sans leur consentement. La publication des informations privées des personnes est également interdite en vertu de la politique, tout comme le fait de menacer ou d’inciter les autres à le faire.https://t.co/7EXvXdwegG – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 30 novembre 2021

Twitter a ajouté dans son article de blog : « Nous reconnaissons qu’il existe des cas où les titulaires de compte peuvent partager des images ou des vidéos de particuliers dans le but d’aider une personne impliquée dans une situation de crise, comme à la suite d’un événement violent, ou dans le cadre d’un événement digne d’intérêt en raison de sa valeur d’intérêt public, et cela pourrait l’emporter sur les risques pour la sécurité d’une personne.

Il peut également choisir de garder les médias en ligne s’ils sont couverts par les médias traditionnels.

Cette nouvelle politique intervient un jour après le départ du PDG de longue date Jack Dorsey, pour être remplacé par le directeur technique Parag Agrawal.

