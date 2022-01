Twitter interdit le chef de cabinet du projet Veritas après un rapport explosif sur Fauci – RedState

Nous avons rapporté des informations explosives du Projet Veritas hier soir. Ils ont laissé tomber un nouveau rapport annonçant qu’ils avaient obtenu des documents militaires américains prouvant que le Dr Anthony Fauci avait menti au Congrès et, plus précisément, avait obtenu « des documents inédits concernant les origines de COVID-19, gain de recherche fonctionnelle. , les vaccins, les traitements potentiels qui ont été supprimés et les efforts du gouvernement pour dissimuler tout cela.

Mais bien que ce soit une information importante pour la plupart des Américains, cela semble avoir touché le troisième rail de Twitter de « choses qui ne doivent pas offenser la sensibilité libérale ou ne pas aider les démocrates ».

Twitter a suspendu le dernier membre de Project Veritas sur sa plateforme, le directeur de cabinet Eric Spracklen. Spracklen avait publié une vidéo sur Fauci et l’avait taguée avec le titre #ExposeFauci qui était à la mode sur Twitter, mais qui ne l’était pas du tout. Spracklen venait de commenter cela, en disant qu’il pensait qu’ils le supprimaient.

Twitter a suspendu Eric Spracklen pour avoir tweeté sur la censure de Twitter 🙄 pic.twitter.com/ckkJpDNu37 – Mandy ✝🥳 (@SpringSteps) 11 janvier 2022

Ils l’ont accusé d' »évasion d’interdiction » mais comme il tweetait à partir de son propre compte qu’il avait auparavant, il n’est pas clair en quoi il s’agit d’une « évasion d’interdiction ». Spracklen dit qu’ils l’ont suspendu définitivement.

Twitter interdit Spracklen de Project Veritas. pic.twitter.com/rd2Sd8yfDQ – Billy Lee (@ApexAlphaTrader) 11 janvier 2022

Ce qui est clair, c’est que Project Veritas vient de laisser tomber des informations importantes que certaines personnes n’aiment pas. Donc, ce n’est pas une bonne idée pour Twitter, de sembler une fois de plus fermer les gens sur des informations importantes que les démocrates pourraient ne pas aimer.

Cela fait suite à Twitter, au début de l’année, interdisant la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) et Grabien pour avoir cité un membre du Congrès. Il y a également eu leur tristement célèbre suppression de l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden du NY Post en octobre 2020, où ils ont essayé d’arrêter la propagation de l’URL et ont verrouillé le compte NY Post. Ils ont admis plus tard que ce qu’ils avaient fait était une erreur. Sans oublier l’interdiction du président des États-Unis, Donald Trump. Mais ils semblaient certainement avoir augmenté les suspensions ces derniers temps.

#ExposeFauci avait atteint le numéro un et fait toujours parler d’elle, mais n’est plus à la mode sur Twitter. Est-ce que quelqu’un veut expliquer cela? En particulier compte tenu du témoignage de Fauci aujourd’hui, où il a été déchiré en lambeaux par le sénateur Rand Paul (R-KY) et le sénateur Roger Marshall (R-KS), avec encore plus de personnes commentant les nouvelles révélations ? D’une certaine manière, cela ne correspond pas tout à fait.