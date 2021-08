Twitter introduit de nouveaux points de terminaison Spaces pour son API

in

Avec la version 2 de la nouvelle API de Twitter, il introduit de nouveaux points de terminaison Spaces afin que les développeurs puissent créer des outils et d’autres solutions pour le produit de salle de discussion de l’entreprise.

Comme annoncé dans l’un des forums de Twitter (via TechCrunch), ces nouveaux points de terminaison permettront aux développeurs de « construire des solutions pour aider les gens à découvrir plus facilement des espaces intéressants et pour aider les hôtes à mesurer les performances de leurs espaces ».

Nous introduisons une nouvelle ressource Spaces de haut niveau dans l’API Twitter v2 aux côtés des Tweets et des utilisateurs. Les espaces sont une nouvelle façon de communiquer, et les données associées à un espace sont très différentes de celles d’un Tweet ; avec un nouvel objet ressource, vous pouvez utiliser et sélectionner des champs qui s’appliquent uniquement aux espaces, tout en conservant la possibilité d’utiliser des extensions pour renvoyer d’autres ressources (telles que des objets utilisateur) dans la même demande.

Avec le lancement d’aujourd’hui, les développeurs pourront créer des outils à l’aide de nouveaux points de terminaison pour aider les utilisateurs à découvrir les espaces en direct et programmés. Les utilisateurs pourront également découvrir le nombre de présences en temps réel.

Il existe trois points de terminaison différents : le dictionnaire de données Spaces, la recherche Spaces et les points de terminaison de recherche Spaces.

Avec le dictionnaire de données Spaces, il contient un ensemble initial de métadonnées pour aider le développeur à comprendre les métadonnées publiques et les métriques associées à un Space actif. Les points de terminaison de recherche d’espaces permettront aux utilisateurs de renvoyer des espaces en utilisant de nombreux critères, tandis que les points de terminaison de recherche d’espaces vous permettent de rechercher des espaces en cours et à venir par mot-clé.

Dans l’annonce, l’équipe de Twitter Spaces dit qu’avec la prochaine version, ils exploreront des moyens de permettre aux développeurs de créer spécifiquement pour les hôtes Spaces, et qu’ils explorent également un ensemble de points de terminaison qui permettront aux développeurs de créer et de gérer des rappels pour les Espaces à venir.

