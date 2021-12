Twitter introduit des sous-titres automatiques pour les vidéos

Twitter a annoncé mardi qu’il rendait enfin les sous-titres automatiques pour les vidéos disponibles dans le monde entier. La fonctionnalité fonctionnera dans « la plupart des langues » sur les applications mobiles et le site Web du réseau social.

Lorsque Twitter a introduit des fonctionnalités telles que les tweets vocaux et même les espaces, la société a été largement critiquée pour ne pas avoir pensé à l’accessibilité, car les deux fonctionnalités n’avaient pas de sous-titres au début. Cependant, la société a corrigé ce problème plus tard et a introduit des éléments tels que des sous-titres pour Spaces – sa plate-forme audio en direct.

Désormais, les utilisateurs auront accès aux sous-titres automatiques des vidéos sur Twitter. Cependant, il y a un hic derrière cela. Comme l’entreprise l’a confirmé à The Verge, les sous-titres ne seront ajoutés que pour les nouvelles vidéos, ce qui signifie que les vidéos qui ont déjà été téléchargées sur le réseau social ne recevront pas de sous-titres automatiques.

Le rapport note également qu’il n’y a aucun moyen de signaler des « mauvais sous-titres » pour le moment.

Les anciennes vidéos qui n’ont pas de sous-titres n’en auront toujours pas. Il n’y a également aucun moyen de signaler des sous-titres inexacts ou incorrects, a déclaré un porte-parole de Twitter à The Verge, bien qu’ils disent « nous cherchons toujours des moyens d’améliorer nos fonctionnalités d’accessibilité ».

Les sous-titres automatiques des vidéos devraient être disponibles pour tous les utilisateurs de Twitter à partir d’aujourd’hui. En plus du site Web Twitter, les applications iOS et Android de l’entreprise comporteront également des sous-titres automatiques dans leurs dernières versions. On ne sait pas si la fonctionnalité fonctionnera également avec l’application macOS de Twitter.

