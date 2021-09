Twitter lance des communautés pour prendre en charge les groupes Facebook et les subreddits

Twitter a récemment mis l’accent sur la confidentialité et la sécurité, testant de nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre l’application un peu moins pénible à utiliser. La semaine dernière, il a ajouté un nouveau mode de sécurité Twitter pour bloquer automatiquement les utilisateurs hostiles. Hier, nous avons appris l’existence de nouveaux outils de sécurité sociale sur Twitter, tels que la suppression des abonnés sans les bloquer réellement. Et aujourd’hui, nous avons vu la nouvelle façon d’isoler votre flux pour vous concentrer davantage sur le contenu spécifique dont vous rêvez.

imaginez une chronologie alternative où tout le monde vous comprend dites bonjour aux communautés, l’endroit où vous connecter avec des personnes qui tweetent comme vous. à tester maintenant sur iOS et web, bientôt Android ! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2 – Communautés Twitter (@JoinCommunities) 8 septembre 2021

Les communautés Twitter sont des espaces sur invitation uniquement axés sur des sujets spécifiques approuvés par Twitter. La société a donné des exemples tels que Skincare, Space Enthusiasts, Crypto, Astrology et Black Women Photographers. La plupart semblent tourner autour de passe-temps populaires, bien que ce dernier se concentre également sur l’identité des utilisateurs.

Twitter prévoit de créer ou d’approuver de nouvelles communautés chaque semaine. Si vous souhaitez créer votre propre communauté, vous pouvez accéder à ce formulaire d’intérêt pour les communautés Twitter, fournir votre identifiant Twitter et répondre « Sur quoi votre communauté se concentrerait-elle ? Quel type de personnes serait le plus susceptible de rejoindre ? » Si votre demande est approuvée, vous serez un modérateur de cette communauté, et vous devrez la modérer et faire appel à d’autres administrateurs pour vous aider.

Encore une fois, les espaces auto-modérés et spécifiques à un sujet pour des personnes partageant les mêmes idées ressemblent beaucoup à des sous-titres et à des groupes Facebook pour les personnes qui n’aiment pas ces sites. Twitter a déjà des sujets que vous pouvez suivre, mais ceux-ci s’affichent dans votre fil d’actualités Home déjà encombré. Cette fonctionnalité résoudra le désordre et vous permettra de lire un tweet après l’autre sur les plantes, puis de passer à un autre sujet une fois que vous vous ennuyez.

Les communautés Twitter seront publiques afin que tout le monde puisse consulter ces tweets. Mais Twitter dit que “seuls les membres peuvent participer au sein de la communauté”. Les modérateurs et les administrateurs peuvent envoyer un nombre illimité d’invitations à rejoindre une communauté, tandis que les membres standard peuvent envoyer cinq invitations, bien que Twitter indique que cette règle pourrait changer. Le pire des cas serait un mauvais acteur invitant un groupe de trolls et de bots en cascade dans une communauté auparavant sûre ; dans ce cas, il appartiendrait aux modérateurs de les expulser.

Lorsque Twitter a fermé Fleets, a déclaré le chef de produit Ilya Brown, l’une des plus grandes priorités de l’entreprise est d'”explorer plus de moyens de résoudre ce qui empêche les gens de participer à Twitter”. Les communautés Twitter pourraient permettre aux gens de se sentir plus à l’aise de tweeter, car toute personne « invité » dans un espace aura une « autorisation » inhérente d’y tweeter. Et vous pouvez envoyer des tweets à cette communauté spécifique sans vous soucier de vous aliéner l’ensemble de vos abonnés qui pourraient ne pas se soucier de l’astrologie ou des soins de la peau.

Êtes-vous intéressé à rejoindre une communauté Twitter (une fois que la fonctionnalité sera disponible sur Android), et quels types de sujets vous intéresseraient ? Ou est-ce que d’autres applications Android comme Reddit rayent déjà cette démangeaison pour vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires!