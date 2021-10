Twitter lance des espaces payants sur Android, désormais disponibles pour tous les utilisateurs américains sur iOS

Après avoir initialement proposé l’option à certains utilisateurs iOS en août, Twitter met désormais les espaces payants à la disposition de tous les utilisateurs iOS aux États-Unis, tandis que l’option est également en cours de déploiement pour les diffuseurs Android, offrant une autre option de monétisation dans l’application .

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, Ticketed Spaces permet aux hôtes de Spaces de fixer un prix de billet pour leurs diffusions, 97 % des revenus générés revenant ensuite au créateur. Cela chute à 80% une fois qu’un créateur individuel atteint 50 000 $ de revenus totaux (cumulativement sur les espaces avec billets et les super suivis), mais c’est quand même beaucoup de potentiel pour gagner de l’argent réel grâce à vos diffusions audio dans l’application, avec plus d’utilisateurs maintenant pouvoir accéder à l’option.

Afin de se qualifier pour les Espaces payants, les hôtes doivent être âgés de plus de 18 ans et avoir hébergé trois Espaces au cours des 30 jours précédents avant de postuler. Les hôtes doivent également avoir au moins 1 000 abonnés Twitter pour faire la coupe.

L’extension s’appuie sur la poussée sociale audio de Twitter, qui comprend l’ajout d’un nouvel onglet Espaces, qui est également déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs, tandis que Twitter cherche également à améliorer la découverte d’espaces avec de nouvelles balises de sujet aidant à mettre en évidence les diffusions pertinentes, en réalité. temps, aux utilisateurs potentiellement intéressés.

L’expansion du programme pourrait aider Twitter à conserver certains de ses meilleurs talents audio, en les incitant davantage à diffuser dans l’application. Les espaces peuvent également offrir une plus grande portée et un plus grand potentiel d’exposition que Clubhouse, ce qui pourrait également générer encore plus de revenus, un autre leurre clé pour les diffuseurs potentiels de l’application.

Il est encore trop tôt pour dire si Spaces deviendra un élément essentiel de l’expérience Twitter. Une grande partie du battage médiatique autour de la fonctionnalité s’est maintenant éteinte, et bien qu’elle ait un but et puisse apporter une valeur significative à certains égards, il n’est pas clair si les utilisateurs se soucieront de l’audio social à long terme, surtout une fois les restrictions COVID levées , et les gens peuvent revenir à des réunions sociales régulières, ce qui réduit le besoin de connexion en ligne.

Mais encore une fois, il existe des cas d’utilisation précieux, et Twitter investit également dans les créateurs d’espaces car il cherche à stimuler l’adoption de l’option et à tirer toute la valeur possible des salles audio en direct.

Nous verrons si cela reste une chose – mais dans tous les cas, offrir plus d’opportunités de monétisation ne peut qu’aider à stimuler l’adoption par les diffuseurs.