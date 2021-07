Twitter lance des sous-titres automatiques pour vos audios

16/07/2021 à 19:34 CEST

Twitter a lancé les tweets vocaux il y a plus d’un an Et il a reçu plus d’attention pour le manque de fonctionnalités d’accessibilité que pour son utilisation réelle par les personnes qui utilisent l’application. Maintenant, enfin, vous mettez en œuvre Sous-titres générés automatiquement qui apparaissent lorsque vous cliquez sur le bouton “CC”. La nouvelle fonctionnalité n’est disponible que sur iOS, car les tweets vocaux n’ont pas encore atteint Android.

Les sous-titres sont disponibles en Anglais, japonais, portugais, turc, arabe, hindi, français, indonésien, coréen et italien. Ils n’apparaîtront que dans les nouveaux tweets vocaux, car ils doivent être générés lors de la création du tweet, a expliqué Twitter. Il y a un manque de la langue espagnole, qui est la deuxième langue la plus parlée au monde mais qui ne semble toujours pas s’intégrer dans les plans de Twitter pour le moment.

Nous avons pris vos commentaires et nous faisons le travail. Pour améliorer les fonctionnalités d’accessibilité, des sous-titres pour les Tweets vocaux sont déployés aujourd’hui. Désormais, lorsque vous enregistrez un Tweet vocal, les sous-titres sont automatiquement générés et affichés. Pour afficher les légendes sur le Web, cliquez sur le bouton « CC & rdquor; bouton. https://t.co/hrdI19Itu6 pic.twitter.com/pDlpOUgV6l – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 15 juillet 2021

Lorsque les tweets vocaux ont été testés pour la première fois en juin dernier, les critiques ont immédiatement souligné qu’ils auraient dû avoir des sous-titres dès le début car cela n’était pas conforme aux lois sur l’accessibilité de certains pays. Twitter a admis plus tard qu’il n’avait pas d’équipe dédiée à l’accessibilité et qu’il comptait sur les employés pour utiliser leurs heures supplémentaires pour ces fonctions. Depuis, cependant, l’entreprise a lancé des équipes dédiées à l’accessibilité. La société avait initialement promis d’ajouter des sous-titres automatiques au début de 2021, mais cette date a évidemment été repoussée jusqu’à présent.