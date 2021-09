Twitter lance enfin Super Follows, dévoile un nouveau mode de sécurité pour bloquer les réponses indésirables

Que souhaitez-vous savoir

Les super abonnements Twitter sont des abonnements mensuels de 2,99 $, 4,99 $ ou 9,99 $ à des flux Twitter individuels. Vous paierez dans l’application. Seuls les utilisateurs de Twitter avec plus de 10 000 abonnés peuvent postuler pour devenir des super utilisateurs. Le mode de sécurité Twitter vous permettra de bloquer automatiquement les comptes hostiles pour le langage nuisible ou les messages fréquents et indésirables. Le mode sécurisé utilise l’IA pour déterminer qui bloquer automatiquement, mais ne bloquera pas les personnes que vous suivez. Le mode sécurisé est actuellement en version bêta, tandis que Super Follows est désormais disponible aux États-Unis et au Canada (iOS uniquement).

Twitter a annoncé aujourd’hui deux mises à jour majeures de son site et de ses applications. On devrait aider à nettoyer les problèmes de Twitter avec les abus en ligne. L’autre rendra certains tweets exclusifs aux personnes disposées à les payer. Nous pensons que les gens aimeront le premier long métrage plus que le second.

Le mode de sécurité de Twitter est un paramètre qui « bloque temporairement » les comptes en cas de comportement malveillant ou indésirable. Vous activez le mode sécurisé pour une période de temps spécifique, par exemple une semaine ; puis, à la fin de la semaine, vous obtenez un résumé de chaque compte bloqué automatiquement, vous pouvez donc décider de bloquer ou de débloquer définitivement des comptes spécifiques.

L’annonce de Twitter indique que ce système “ne fera pas toujours les choses correctement et peut faire des erreurs”, nous supposons donc qu’il utilise une forme d’IA plutôt que de modération pour déterminer si un compte vous harcèle. Le système ne bloquera pas automatiquement les personnes que vous suivez ou “interagissez fréquemment avec”.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Twitter

Le mode sécurisé est toujours en cours de test et n’est pas entièrement disponible pour le moment. Mais Super Follows est désormais pleinement opérationnel aux États-Unis et au Canada sur iOS – et Android suivra sûrement bientôt.

En échange d’un abonnement mensuel, vous bénéficiez d’un « accès spécial aux Tweets réservés aux abonnés », ainsi que de fonctionnalités à venir telles que les newsletters et les « espaces réservés aux super abonnements ». Vraisemblablement, la possibilité de parler directement à quelqu’un dans Twitter Spaces pourrait valoir de l’argent pour certaines personnes.

Intéressé à être payé pour vos tweets ? Vous devez être basé aux États-Unis, avoir 10 000 abonnés, avoir 18 ans ou plus et tweeter au moins une fois par jour, puis postuler à une liste d’attente. Pour l’instant, peu de gens pourront profiter de cette fonctionnalité. Mais bientôt, si vous allez sur la page du compte d’une célébrité, vous verrez peut-être un bouton lumineux « Super suivre » à côté de son nom.

Source : Twitter

Twitter expérimente récemment une tonne de nouvelles fonctionnalités. Il travaille sur un bouton n’aime pas, par exemple, et a récemment remanié son design sur Android et iOS. De plus, il a récemment tué Fleets, ce qui n’a pas réussi comme l’espérait Twitter. Nous devrons attendre et voir si Super Follows connaît un destin similaire ou s’avère un succès.

Pour l’instant, aucune des deux fonctionnalités n’est disponible sur les meilleurs téléphones Android. Mais une fois qu’ils le seront, utiliserez-vous le mode sécurisé ? Et y a-t-il quelqu’un qui vaut la peine de payer 10 $ par mois pour voir ses tweets secrets ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

en parlant de pliables

Microsoft annonce l’événement Surface de septembre, pourrait dévoiler Surface Duo 2

Un prochain événement Microsoft dévoilera le dernier matériel de Surface, tel que le Surface Duo 2. D’autres technologies comme la Surface Pro 8 et la Surface Go 3 devraient également apparaître. Voici tout ce que nous savons sur le prochain événement de Microsoft et sa nouvelle tablette pliante.