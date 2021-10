Twitter lance la possibilité de supprimer des abonnés sans les bloquer

Après un mois de test de la possibilité de supprimer des abonnés sans les bloquer, Twitter publie enfin cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

La page d’assistance Twitter a annoncé le mois dernier que la société facilitait la suppression d’un abonné ou, comme elle l’explique, « être le conservateur de votre propre liste d’abonnés ». Après avoir testé avec des groupes limités, Twitter propose désormais cette fonctionnalité à tous les utilisateurs.

Pour supprimer un abonné, procédez comme suit :

Accédez à votre profil et cliquez sur Abonnés ; Cliquez sur l’icône à trois points ; Sélectionnez « Supprimer ce suiveur ».

Selon un rapport de Bloomberg le mois dernier, Twitter travaille également sur quelques autres idées, que la société appelle des mises à niveau de « vie privée sociale ». Par exemple:

Tweets archivés : La société envisage la possibilité de masquer les publications après 30, 60 et 90 jours, ou de masquer les tweets après une année complète. Ce produit n’a pas de date de lancement et est encore en phase de concept ;

Cacher les tweets que vous avez aimés : Plus personne ne voit ce que vous avez aimé. Les utilisateurs pourront bientôt définir qui peut voir quels tweets ils ont aimés, bien qu’il n’y ait pas de calendrier pour tester cette fonctionnalité ;

Quitter les conversations : Les utilisateurs auront la possibilité de se retirer d’une conversation publique sur Twitter. Les tests débuteront avant la fin 2021.

Non seulement cela, mais Twitter vous avertira désormais avant que vous ne participiez à une conversation qui pourrait s’échauffer.

Cette fonctionnalité est un « travail en cours », car l’entreprise essaiera d’apprendre à mieux soutenir une conversation saine. Il y a quelques mois, par exemple, la chercheuse Jane Manchun Wong a découvert que Twitter prévoyait des labels différents selon les tweets des gens.

Maintenant, cette invite « Chauffe », bien qu’elle n’ait pas la même proposition, permettra aux utilisateurs de savoir dans quel type de conversation ils s’engagent. Voici ce que l’invite dira :

Prenons soin les uns des autres Nos valeurs rendent Twitter meilleur. 1. Souvenez-vous de l’humain : Communiquer avec respect rend Twitter meilleur 2. Les faits comptent : Vérifier les faits aide tout le monde 3. Diverses perspectives ont de la valeur : Découvrir de nouvelles perspectives peut renforcer les vôtres.

Êtes-vous déjà en mesure de supprimer des abonnés sans les bloquer ? Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

