Twitter lance la prise en charge des astuces Bitcoin sur Lightning Network. Les NFT pourraient bientôt arriver

Twitter, le réseau social préféré des amateurs de crypto-monnaie, vient d’annoncer qu’il permettra à ses utilisateurs d’envoyer du Bitcoin vers n’importe quel compte avec un portefeuille BTC.

L’activation des astuces Bitcoin fait partie d’une initiative encore plus vaste. La société étend son support aux processeurs de paiement de toutes sortes, y compris Patreon, Cash App, Venmo, Razorpay, GoFundMe et la startup brésilienne PicPay, qui sert d’équivalent à Paypal ou Venmo avec quelques options supplémentaires telles que les achats avec remboursement, les retours sur dépôts ou paiements QR.

Twitter adopte Bitcoin

Dans l’article intitulé « Apporter des conseils à tout le monde », Esther Crawford, chef de produit du personnel de Twitter, a expliqué que les crypto-monnaies étaient en phase avec la philosophie de Twitter :

Nous voulons que tout le monde sur Twitter ait accès à des voies pour être payé. Les monnaies numériques qui encouragent davantage de personnes à participer à l’économie et aident les gens à s’envoyer de l’argent au-delà des frontières et avec le moins de frictions possible – nous aident à y parvenir.

L’article précise également que les paiements Bitcoin se feront sur le Lightning Network grâce à un partenariat avec Strike, ce qui confirme un précédent rapport de Cryptopotato.

Lightning Network est une solution expérimentale d’évolutivité de couche deux pour Bitcoin qui permet des transactions immédiates à des coûts minimes. En d’autres termes, la fonctionnalité semble viser à vulgariser les micropaiements in-app.

Les paiements BTC sur Twitter se feront sur le Lightning Network, une technologie qui s’exécute au-dessus de la blockchain Bitcoin, Image TheBlockPro.com

Bien que ce soit la première fois que Twitter propose une prise en charge des micropaiements Bitcoin, la vérité est que les utilisateurs de Twitter ont déjà eu un avant-goût de l’expérience. Pour commencer, les utilisateurs pouvaient recevoir des paiements via Paypal et d’autres fournisseurs, et les astuces Bitcoin étaient déjà une réalité via des bots de basculement populaires et des projets comme Tippercoin, BottlePay ou Dropbit, qui permettaient aux utilisateurs d’associer un compte Twitter à un portefeuille Lightning Network pour recevoir des astuces via une simple commande. Dropbit a été interrompu lorsque son fondateur a été arrêté pour blanchiment d’argent.

Pour l’instant, les paiements Bitcoin ne sont disponibles que pour les utilisateurs iOS. Crawford a déclaré que Twitter lancerait la prise en charge des appareils Android dans les semaines à venir.

À partir d’aujourd’hui, nous déployons des astuces pour tout le monde sur iOS dans le monde et les proposons aux utilisateurs d’Android dans les semaines à venir. https://t.co/GXKPSIpWYT – Esther Crawford (@esthercrawford) 23 septembre 2021

Bitcoin « Maximalistes »

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est un maximaliste de Bitcoin au franc-parler. À de nombreuses reprises, il a déclaré que Bitcoin pourrait être destiné à devenir la monnaie d’Internet tout en rejetant son attention sur d’autres crypto-monnaies telles que Ethereum ou Cardano. Compte tenu de l’ampleur de Twitter, cette décision pourrait être le premier pas vers l’adoption mondiale tant rêvée.

Cependant, malgré le maximalisme de Jack Dorsey, la blockchain englobe bien plus que Bitcoin, et l’équipe Twitter en est consciente. Selon Mashable, Crawford a déclaré que les développeurs de Twitter exploraient l’utilisation des NFT au sein de la plate-forme en tant que formes décentralisées de protection de l’identité.

« Nous sommes ravis d’explorer bientôt l’authentification NFT. C’est une façon de soutenir les créateurs faisant cet art avec un tampon pour démontrer l’authenticité. En permettant aux gens de connecter directement leurs portefeuilles cryptographiques, ils peuvent suivre et présenter leur propriété NFT sur Twitter.

Twitter n’a pas expliqué exactement quel produit son équipe de développement s’attendait à lancer, ni quelle blockchain sera choisie pour créer les NFT ; Cependant, une fois le service mis en ligne, il sera évident pour le monde que Twitter est indépendant des chaînes, à la grande tristesse de nombreux maximalistes de Bitcoin.

La source