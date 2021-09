Twitter lance l’application Super Follows ; permet aux créateurs de monétiser du contenu exclusif

Les créateurs peuvent partager des Tweets Super Follows sur iOS uniquement.

Twitter a lancé une fonctionnalité « Super Follows » qui permet aux créateurs de vendre des abonnements pour accéder à un contenu spécial. Disponible pour certains utilisateurs, la fonction n’est opérationnelle qu’aux États-Unis pour le moment. Grâce à Super Follows, les créateurs peuvent définir un abonnement mensuel de 2,99 $, 4,99 $ ou 9,99 $ par mois pour donner à leurs Super Followers l’accès à leurs pensées non filtrées, à leurs premiers aperçus et à leurs conversations réservées aux abonnés. « Créer du contenu Super Follows s’adresse à tous ceux qui apportent leurs perspectives et personnalités uniques sur Twitter pour alimenter la conversation publique, y compris les militants, les journalistes, les musiciens, les conservateurs de contenu, les écrivains, les joueurs, les passionnés d’astrologie, les experts en soins de la peau et en beauté, les comédiens, les experts en sports fantastiques. , et plus encore », a déclaré Esther Crawford, productrice, Twitter dans un article de blog.

Selon la publication, les personnes aux États-Unis et au Canada utilisant iOS peuvent Super suivre certains comptes. La société de médias sociaux prévoit de déployer la fonctionnalité à l’échelle mondiale pour les personnes utilisant iOS dans les prochaines semaines. Les créateurs peuvent partager des tweets Super Follows sur iOS uniquement et les tweets Super Follows peuvent être consultés sur iOS, avec Android et twitter.com bientôt disponibles.

Twitter affirme que les gens peuvent gagner jusqu’à 97% des revenus grâce à leur abonnement Super Follows, après les frais d’achat dans l’application de tiers, et jusqu’à ce qu’ils atteignent 50 000 $ de revenus à vie sur tous les produits de monétisation Twitter. Après 50 000 $ de gains à vie, ils peuvent gagner jusqu’à 80 % des revenus après les frais d’achat intégrés à l’application. Les frais de l’App Store pouvant atteindre 30% devront être supportés par les créateurs vendant l’abonnement.

Twitter a récemment ajouté la fonctionnalité Ticket Jar permettant aux utilisateurs populaires de gagner des pourboires et la fonctionnalité Ticketed Spaces permettant aux utilisateurs d’héberger des événements en ligne. Ceci est conforme à la stratégie de l’entreprise visant à générer des revenus supplémentaires en dehors de la publicité.

