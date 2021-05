Twitter lance le processus de candidature pour sa coche vérifiée bleue – WWD

La monnaie sociale dans le monde réel se résume souvent à ce que les gens font pour gagner leur vie. Sur Twitter, c’est l’insaisissable badge bleu «vérifié». Le problème est que le processus pour en obtenir un n’a jamais été clair.

C’est parce qu’il n’y avait pas de processus normalisé, du moins pas auquel les utilisateurs pouvaient participer. Mais cela est sur le point de changer.

Jeudi, la société de technologie a dévoilé un nouveau processus de demande de vérification, mettant en lumière les critères requis pour obtenir l’un de ces petits symboles de statut.

Selon son blog, «Le déploiement de l’application d’aujourd’hui marque la prochaine étape dans nos plans pour donner plus de transparence, de crédibilité et de clarté à la vérification sur Twitter.»

Les candidats retenus, a-t-il expliqué, sont des personnalités notables du gouvernement, des entreprises ou des marques, des médias, du divertissement, des sports et des jeux et dans d’autres domaines, comme l’activisme. Il réfléchit également à plus de catégories qui pourraient étendre l’admissibilité aux scientifiques, universitaires et chefs religieux, entre autres.

La plate-forme a visuellement marqué les comptes de célébrités, d’hommes politiques, de dirigeants d’entreprises et de technologies de haut niveau, de journalistes et d’autres personnalités publiques depuis des années, mais ses exigences n’ont jamais été énoncées explicitement. Cela a été une zone grise depuis que la société les a introduits il y a 12 ans, ce qui a conduit de nombreuses personnes à essayer et à ne pas attraper ces symboles de statut.

Comme le sait la mode, rien de tel que la rareté pour stimuler la demande. Mais dans ce cas, l’opacité du processus décisionnel de Twitter a déclenché des années de rumination, de débat, voire de critique. C’est beaucoup d’énergie sur un symbole dont la signification n’est même pas si claire pour les gens. Après tout, il n’y a pas de fonctionnalités premium fournies avec le badge ou d’autres avantages.

Twitter veut remettre les pendules à l’heure sur ce que signifie la coche, une fois pour toutes: «Le badge bleu est l’une des façons dont nous aidons les gens à distinguer l’authenticité des comptes qui présentent un grand intérêt public», écrit-il. «Cela donne aux gens sur Twitter plus de contexte sur les personnes avec qui ils ont des conversations afin qu’ils puissent déterminer si cela est digne de confiance, ce qui, selon nos recherches, conduit à des conversations plus saines et plus éclairées.»

Au-delà du simple fait d’être célèbre ou influent, le candidat doit avoir un compte complet – avec un nom de profil, une image et une adresse e-mail ou un numéro de téléphone confirmés – et avoir été actif au cours des six derniers mois, avec un record de respect des règles de Twitter.

Une mise à jour logicielle sera déployée à partir de jeudi et se poursuivra au cours des semaines suivantes. Une fois que les utilisateurs auront la mise à jour, ils pourront postuler directement dans l’application mobile.

Les personnes qui se soucient de la vérification – et il s’avère que certaines personnes le font profondément – peuvent suivre le @Verified pour des mises à jour du processus.