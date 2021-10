Twitter lance le programme Spark de Twitter Spaces pour financer et soutenir les créateurs audio

Twitter semble prêt à donner une nouvelle impulsion à son produit audio en direct Spaces, avec une extension de son onglet Spaces, une amélioration de la découverte de diffusion dans l’application et le lancement d’une nouvelle initiative de support « Spark » pour aider à soutenir les talents audio créatifs.

Comme expliqué par Twitter

« Le programme Twitter Spaces Spark est une initiative d’accélération de trois mois conçue pour découvrir et récompenser les grands espaces sur Twitter avec un soutien financier, technique et marketing. Nous recherchons des créateurs émergents passionnés par le format audio social en direct et intéressés par la création de programmes récurrents sur Spaces.

Ce qui ressemble beaucoup au programme Creator Accelerator de Clubhouse, tandis que TikTok a également mis en place son propre Creator Fund, tout comme Pinterest, Snapchat, etc.

En d’autres termes, toutes les grandes plateformes cherchent désormais à fournir davantage de soutien et d’assistance aux créateurs, afin de construire leurs écosystèmes de contenu et de garder leurs meilleurs talents alignés sur leurs applications. Twitter a également lancé une série d’initiatives de monétisation des créateurs dans le même but, ce nouveau programme se concentrant spécifiquement sur les créateurs audio, car il cherche à tirer le meilleur parti des espaces et des diffusions audio.

Bien que Twitter ait dû oublier que la plate-forme de développement AR de Facebook s’appelle également « Spark », qui a également sa propre initiative de financement. Ou ça s’en fichait. Probablement ce dernier.

Le programme Spark de Twitter offrira aux participants choisis 2500 $ par mois, ainsi que des crédits publicitaires et des objets personnalisés Spaces. Ils pourront également se connecter avec l’équipe de développement de Spaces et accéder rapidement aux nouvelles fonctionnalités, tandis que Twitter pourra également promouvoir leurs diffusions via ses poignées de marque.

Il y aura également des opportunités de « découvrabilité prioritaire dans l’application pour des espaces performants ». Ce qui signifie probablement que Twitter cherchera à présenter ces diffusions en haut de l’onglet Espaces, ce qui pourrait aider les créateurs à développer leur audience et à tirer le meilleur parti de leurs efforts.

Fait intéressant, Twitter note également, dans l’aperçu du programme, qu’il est particulièrement intéressé par les candidats qui «ont une émission établie dans l’audio social sur d’autres plateformes».

Je veux dire, cela a du sens, mais il est intéressant de voir Twitter chercher à débaucher les meilleurs talents d’autres plateformes (* toux* Clubhouse) dans le cadre de son plan d’expansion.

Il est encore trop tôt pour dire si les diffusions audio en direct deviendront un élément plus important de l’expérience Twitter, ou s’il s’agissait d’une mode passagère, alimentée par la montée soudaine de Clubhouse, mais susceptibles de suivre une trajectoire similaire à celle du streaming vidéo en direct, en devenant moins engageants et intéressants au fil du temps.

Bien sûr, la diffusion en direct est toujours assez populaire et a toujours des cas d’utilisation spécifiques, de sorte que ce ne serait pas le pire résultat pour le streaming audio. Mais après un battage médiatique massif, les flux vidéo sont devenus de moins en moins attrayants, ce qui a entraîné la fermeture de la plupart des applications de streaming dédiées, y compris le propre Periscope de Twitter, en raison d’un manque d’intérêt.

Spaces peut-il devenir un élément plus important que Periscope au sein de l’écosystème Twitter et faciliter de nouvelles opportunités de croissance, de diverses manières, pour l’application ?

Il semble maintenant que Spaces ait remplacé Clubhouse en tant que principale application sociale audio, tandis que Facebook continue également de développer ses outils de diffusion audio, car il semble rester en contact avec la tendance.

Quelle application finira par l’emporter et tirer le meilleur parti de l’audio social ? Encore une fois, il faut dire que Twitter est actuellement en pole position – mais si suffisamment d’utilisateurs de Twitter resteront intéressés, à long terme, nous ne le saurons pas encore avant un certain temps.

Pour être éligible à la phase 1 du programme Twitter Spaces Spark, vous devez être basé aux États-Unis et avoir plus de 5 000 abonnés dans l’application. Vous devez également vous engager à héberger au moins deux Espaces par semaine – plus d’informations ici.