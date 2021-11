Twitter lance le test initial des diffusions d’achats en direct

YouTube le fait, tout comme Instagram, ainsi que Facebook, TikTok et Pinterest – et maintenant Twitter devient la dernière application de médias sociaux à se lancer dans les achats en direct, dans l’espoir de maximiser l’activité de commerce électronique via l’immédiateté et l’engagement de émissions des détaillants.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, la variante Twitter de l’achat en direct permettra aux utilisateurs de se connecter à la diffusion en direct, avec des options d’achat affichées sous le flux vidéo. La présentation, telle qu’elle se présente actuellement, permettra aux utilisateurs de se connecter soit à la discussion en direct sur tweet autour de l’événement, soit de consulter un onglet « boutique » présentant tous les produits mis en évidence dans la diffusion.

L’option exploite à la fois l’essor du commerce en ligne et les avantages de l’engagement en temps réel de la plate-forme. Et bientôt, nous verrons pour la première fois comment cela fonctionne dans la pratique.

Comme expliqué par Twitter :

«Nous menons notre premier test de Live Shopping en collaboration avec Walmart, où ils lanceront la Cyber ​​Week avec le chanteur, auteur-compositeur, danseur et superstar des médias sociaux Jason Derulo pour le tout premier livestream achetable sur Twitter. À partir de 19 h HE le dimanche 28 novembre, les gens peuvent regarder et magasiner sur @Walmart (sur iOS et sur ordinateur), où Jason animera une émission de variétés de 30 minutes mettant en vedette l’électronique, les articles ménagers, les vêtements, la décoration saisonnière, les invités spéciaux surprises et beaucoup plus. »

Walmart a été un fervent adepte de la prochaine vague d’initiatives de commerce numérique, s’associant déjà à la fois à TikTok et à Snapchat pour leurs différentes campagnes d’achat en continu.

Il sera intéressant de voir quel type de réponse l’entreprise obtient sur Twitter, où elle compte plus de 1,2 million d’abonnés, les résultats fournissant potentiellement une référence, en quelque sorte, pour d’autres marques envisageant la même chose.

Twitter a développé une gamme d’options d’achat en continu au cours de l’année dernière, avec le lancement d’un test en direct de son prochain module Boutique pour les profils d’entreprise en juillet, marquant une étape majeure dans sa progression.

Le module est l’un des nombreux que Twitter développe pour ses nouveaux « profils professionnels », qui sont également en cours de test en direct, et permettront éventuellement à Twitter de faciliter davantage l’engagement dans le flux pour les marques, contribuant ainsi à générer plus de trafic de référence directement à partir de votre tweet. activité.

Il est difficile de dire à quel point les achats seront réussis dans l’application. Twitter a déjà essayé les outils d’achat en flux, avec un test d’un onglet boutique sur certains profils en 2015, ainsi que des « collections de produits et de lieux », qui ont permis à certains utilisateurs de haut niveau de promouvoir des produits dans une section dédiée.

Aucun de ceux-ci n’a semblé se propager, ce qui a finalement conduit Twitter à dissoudre son équipe commerciale en 2017 et à réduire ses efforts de commerce électronique.

Mais maintenant, au milieu de l’essor des achats en ligne et avec l’accent renouvelé de la plate-forme sur l’innovation, le moment est venu de réessayer, et avec le commerce en direct qui suscite une forte réaction en Chine, les plates-formes sociales occidentales voient un potentiel majeur pour adhérer à la même tendance pour maximiser leurs propres options de présentation de produits.

L’immédiateté et les avantages interactifs de la diffusion en direct, combinés au commerce électronique, pourraient aider Twitter à franchir une nouvelle étape, et il sera intéressant de voir à quoi ressemble l’évolution de l’option et si les utilisateurs de Twitter sont ouverts à la nouvelle expérience.

En plus de cela, Twitter note également qu’il étend le test de son module de boutique avec des marchands sélectionnés aux États-Unis, tout en cherchant également à déployer des processus améliorés d’ingestion et de gestion de catalogue pour faciliter la même chose.

À terme, ceux-ci seront tous liés aux profils professionnels de la plate-forme, ce qui pourrait constituer un autre moyen de promouvoir et de vendre vos produits en continu.