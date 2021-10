Twitter lance l’option d’enregistrement des espaces pour certains hôtes

Alors que Twitter cherche à faire de Spaces un élément plus important de l’expérience dans l’application, il déploie actuellement une mise à jour clé qui pourrait aider à passer au niveau supérieur.

Aujourd’hui, Twitter a officiellement lancé l’enregistrement des espaces sur des hôtes sélectionnés sur iOS.

???? REC a commencé une fonctionnalité que vous avez demandée est l’enregistrement des espaces et la possibilité de rejouer. Certains hébergeurs sur iOS pourront désormais enregistrer leurs Espaces et les partager avec leur public. pic.twitter.com/Puz78oCm4t – Espaces (@TwitterSpaces) 28 octobre 2021

Comme vous pouvez le voir ici, les hôtes Spaces sélectionnés pourront désormais basculer dans le processus de configuration de Space, ce qui facilitera l’enregistrement, leur offrant une nouvelle façon de partager et de réutiliser l’audio Spaces, et de maximiser la valeur de l’option .

Les hôtes pourront télécharger l’audio de leur espace, qu’ils pourront ensuite éditer sous forme de podcast ou de clips audio pour aider à promouvoir les émissions à venir.

De plus, les enregistrements ne s’étendront pas uniquement aux fichiers téléchargés, les espaces précédemment diffusés qui ont été enregistrés étant également mis à la disposition des utilisateurs pour les syntoniser dans l’application.

Cela pourrait considérablement accroître la valeur de Spaces, même si cela va au-delà de l’approche originale et éphémère qui a vu les discussions sociales audio gagner du terrain en premier lieu.

Au milieu de l’essor de Clubhouse, le fait que les conversations audio n’existent qu’en temps réel était un élément clé de leur attrait, car ils étaient considérés par certains comme un remplacement pour les rattrapages réels, qui ne sont pas non plus enregistrés pour la postérité. Mais l’option d’enregistrement facilite davantage de fonctionnalités, les diffuseurs cherchant à constituer un public désormais capable de réutiliser et de redistribuer leur audio pour une couverture et une connexion plus larges.

Cela pourrait être encore étendu si Twitter permet finalement aux hôtes d’enregistrer des flux audio sur leurs profils, avec, potentiellement, un nouvel onglet de profil de contenu audio.

Mais même sans cette option de stockage de niveau supérieur, la capacité à tirer le meilleur parti de vos discussions Spaces est importante et augmentera l’attrait de Spaces à mesure que davantage de personnes auront accès à l’option.

La seule considération supplémentaire sera de savoir si vos invités souhaitent être enregistrés et comment les licences pourraient fonctionner. Il peut y avoir des complications autour de la réutilisation de l’audio des personnes sans autorisation, mais Twitter s’efforcera sans aucun doute d’ajouter des alertes pour informer les invités et les auditeurs des espaces en cours d’enregistrement, au-delà du symbole de base « Rec » clignotant en haut à gauche. d’écran.

Twitter met beaucoup l’accent sur Spaces en tant qu’outil de connexion clé, car il cherche à développer son audience et à maximiser l’engagement dans l’application. La plate-forme a augmenté sa vitesse de développement et a déployé une gamme de nouvelles fonctionnalités au cours des derniers mois alors qu’elle cherche à étendre son utilisation, mais jusqu’à présent, la plupart d’entre elles semblent avoir échoué et ne pas intéresser les utilisateurs de manière majeure.

Spaces est probablement son meilleur pari, et il cherche à doubler avec son onglet Spaces dédié et ses fonctionnalités de découverte avancées, ce qui pourrait en faire un élément in-app plus important.

Les enregistrements sont un autre aspect clé, et il sera intéressant de voir comment l’utilisation de Spaces évolue en conséquence.