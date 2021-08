Twitter lance officiellement l’intégration des abonnements à la newsletter Revue directement à partir des profils d’utilisateurs

Twitter passe à la prochaine étape dans l’intégration de la plateforme de newsletter Revue dans ses systèmes avec l’ajout d’un nouveau bouton sur les profils Twitter des créateurs de Revue qui permet aux gens de s’inscrire à leur newsletter directement depuis l’application.

C’est ici ???? Aujourd’hui, nous commençons à tester une fonctionnalité qui permet de s’inscrire à votre newsletter Revue directement depuis votre profil Twitter. Il est immédiatement disponible pour tous les créateurs de Revue. Pour commencer, vos newsletters ne s’afficheront que pour un groupe de test sur Twitter. pic.twitter.com/YDa1aOGeLM — Revue (@revue) 19 août 2021

Comme vous pouvez le voir ici, tous les créateurs de Revue peuvent désormais mettre en place un panneau de newsletter sur leur profil Twitter, avec un CTA « S’abonner » bien visible.

Comme l’explique Revue :

« Revue permet à quiconque de démarrer et de publier des newsletters gratuitement et facilement. Nous souhaitons donc qu’il soit tout aussi facile de transformer vos abonnés Twitter en abonnés. Le groupe de test pourra utiliser la fonctionnalité sur Android et le Web, avec iOS pour à suivre bientôt.”

Twitter a lancé un premier test de l’option en juin avec certains créateurs de Revue, la première étape d’intégration significative après l’acquisition de Revue en janvier de cette année. L’acquisition elle-même fait partie de la poussée plus large de Twitter pour ajouter plus d’options de monétisation des créateurs, dans le but d’augmenter l’utilisation de la plate-forme. Twitter travaille également sur ses options d’abonnement aux créateurs « Super Follow », ainsi que sur les pourboires sur profil et les espaces payants, parmi d’autres nouveaux projets de génération de revenus directs pour les utilisateurs.

L’intégration de Revue fournira essentiellement aux utilisateurs de Twitter un moyen de construire leurs communautés et de promouvoir leurs offres de contenu élargies directement sur la plate-forme.

Le nouveau panel souligne également le développement par Twitter d’outils commerciaux supplémentaires, qui permettront à terme aux marques de présenter divers éléments de produits et d’informations de contact sur leur présence sur Twitter.

Étant donné qu’il est en test depuis un certain temps, ce n’est pas une annonce majeure, mais c’est une autre étape dans l’évolution plus large de Twitter en tant qu’outil de promotion des créateurs.

Cela incitera-t-il davantage de créateurs à utiliser Twitter plus souvent ? C’est difficile à dire, même s’il convient de noter que Twitter n’a traditionnellement pas été un excellent moteur de trafic de référence pour la plupart des sites Web, ce qui pourrait suggérer qu’il ne deviendra pas non plus un point d’accès majeur pour les newsletters.

Mais c’est un autre outil de connexion, qui pourrait aider à stimuler l’adoption, les utilisateurs de Revue se voyant désormais offrir un autre moyen d’attirer les lecteurs.