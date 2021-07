Twitter lance un aperçu de la toute nouvelle application TweetDeck

Twitter commence à tester une version entièrement repensée de TweetDeck, a annoncé la société aujourd’hui. La nouvelle interface TweetDeck est similaire à ce qui est actuellement disponible sur la version Web de Twitter, la société affirmant que la refonte apporte des « fonctionnalités améliorées ».

Twitter a d’abord confirmé ses plans pour une “grande refonte” de Tweetdeck plus tôt cette année, reconnaissant que la plate-forme n’avait pas reçu “beaucoup d’amour”. Le chef des produits de Twitter, Kayvon Beykpour, a déclaré à l’époque :

Et nous n’avons pas donné beaucoup d’amour à TweetDeck récemment. C’est sur le point de changer ; nous avons travaillé sur une assez grande refonte de TweetDeck, et c’est quelque chose que nous sommes ravis de partager publiquement cette année. Et ce n’est donc qu’un exemple de service détenu et exploité par Twitter dans lequel nous continuerons d’investir.

Twitter a maintenant révélé notre premier aperçu du nouveau design de TweetDeck, et c’est certainement différent. La société dit qu’elle teste cela en premier avec un “petit groupe de personnes sélectionnées au hasard” aux États-Unis, au Canada et en Australie.

La conception présente une disposition basée sur des colonnes et intègre de nombreuses fonctionnalités précédemment disponibles sur le site Web de Twitter et dans les applications natives de Twitter sur iPhone, iPad et Mac. Cela inclut l’onglet « Explorer » avec des sujets tendance aux côtés de quelque chose appelé « Decks ». Il faudra attendre de mettre la main sur ce nouveau design pour en savoir plus.

Les utilisateurs éligibles verront une option pour activer le nouveau design, mais encore une fois, il ne sera disponible dans un premier temps que pour un « petit groupe » d’utilisateurs de TweetDeck. Voyez-vous le nouveau design TweetDeck sur votre compte ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

